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Ministar finansija Siniša Mali istakao je danas da novi paket mera zapravo pokazuje snegu državnih finansija.

"To nije prvi put da tako nešto radimo. Te 2020. godine smo davali jednokratne pomoći, to je deo naše politike i pokazujemo brigu onima kojima je to najpotrebije. Gledali smo da nađemo način da onima koji su najviše pogođeni svetskim krizama a imaju niža primanja pomognemo, a to su pre svega stariji sugrađani", kaže Mali.

Ministar kaže da je pomoć ovog puta malo drugačija.

"Onima koji imaju najniže penzije, rešili smo da damo 35.000 dinara jednokratne pomoći. Za one koji imaju od minimalne do prosečne, njima ćemo dati 27.500 dinara i svi ostali dobiće 20.000, to je ogromna pomoć. Nije pitanje novca, novca imamo, pitanje je brige prema ljudima. Očekujem da ćemo novac isplatiti već početkom septembra. Veoma mi je važno da nismo zaboravili primaoce socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka - oni će dobiti 25.000 dinara jednokratne pomoći", najavljuje Mali.

Kaže da je obuhvaćen veliki broj ljudi prema kojima država pokazuje brigu. On ističe da ceo paket obuhvata 600 miliona evra, kao i da smo u prvom kvartalu bili četvrta najbrža rastuća ekonomija u Evropi, sa 3,2 odsto rasta, te da smo izuzetno nisko zadužena zemlja.

Foto: Prva Tv

"Suština politike je da vodimo računa o ljudima kojima je to najpotrebnije. Idemo i sa novim vaučerima, 30.000 vaučera po 10.000 dinara, na koje imaju prvo svi penzioneri sa primanjima do 80.000 dinara. Izlazimo im u susret da olašaju sebi odmore i pojačavamo turizam. produžićemo uredbe i prema energetski ugroženom kupcu. Penzioneri dobijaju 20 odsto sa računa, kao i 1.000 dinara odbitka. Idemo i sa podrškom u novcu, a smanjenje cena lekova je takođe važan stub našeg programa. Od 1. avgusta doći će do velikog sniženja cene lekova. Mi smo učešće građana sveli na minimum, država preuzima veći teret. Od kardioloških, pumpica za astmu, ogromne su razlike u ceni", kaže Mali.

On naglašava da je država mnogo uložila u zdravstvo, ali da se do sada nije dotakla lekova.

"Neke lekove koji su važni stavili smo na A listu. Od 1. avgusta će biti trajno na toj listi, vezani su za srčane probleme i razne druge bolesti. Ono što je ljudima potrebno, pogotovo onima koji imaju terpaije, da se smanji pritisak na njihov kućni budžet. Novac koji ćemo isplatiti na račun, a sa druge strane sniženje cena lekova i električne energije", kaže ministar.

On naglašava da ovo pokazuje koliko je Srbija stabilna, a vodi računa o građanima.

"Ovo su samo primeri. Sa druge strane neki stoje sa strane, kibicuju, i žive u svom svetu. Blokaderi imaju novca, njima cena ne pravi razliku, ali pravi za mnoge građane. Oni ne razmišljaju o tim građanima. Zamislite da ste na terapiji i redovno kupujete lekove, ovo su velike razlike. Vučić mesecima razgovara sa ljudima, kupili smo 15 mobilnih ambulanti. Jedan život da spasemo, pa smo uspeli. Ulaganja u zdravstvo se uvek isplate. Ljudi će osetito to u svom budžetu od 1. avgusta. Vi uštedite na svakoj pumpici za astmu 10 evra, ne možete da kažete da to nije značajno. Onima koji to stalno kupuju to veoma znači, i još jedanput pokazujemo koliko nam je stalo. Početkom septembra, sve jednokratne pomoći isplaćujemo na račune ljudi", kaže Mali.

Na konstataciju da kritičari kažu da je u pitanju predizborni paket, Mali kaže da oni plaze od sebe.

"Kada je krenula energetska kriza 2020. godine, svi penzioneri su dobili pomoć od 4.000 dinara. Svi punoletni građani dobili su po 100 evra, zdravstveni radnici po 10.000 i penzioneri po 5.000 dinara", poseća Mali.

On je naveo i jednokratne pomoći koje su isplaćene u 2021. i 2022. godini.

"Kako vidimo da imamo veće prihode, mi to koristimo da pomognemo. 2023. pomogli smo mlade do 16 godina sa po 10.000 dinara, kada saberemo, to je 300 milijardi dinara ukupne pomoći jednokratno. To je poruka za one koji kibicuju i kritikuju, a mnogo bolje stoje. Ova pomoć sada je samo nastavak ove politike, 12-13 puta smo jednokratno pomagali kada smo imali mogućnost i to je moj odgovor na njihovu besmislenu kritiku. Ako ste protiv pomoći i nižih cena lekova neka kažu, ali oni nemaju politiku", podvukao je Mali.

Foto: Prva Tv

Komentarišući kritiku bivšeg guvernera NBS Šoškića, ministar podseća da je u njegovo vreme kurs sa 82 dinara skočio na 120.

"Taj problem nemate već 13-14 godina. U njegovo vreme pola miliona ljudi je ostalo bez posla, nisu napravili ni jednu bonicu, ni jedan kilometar pruge. pa da se vratimo majstore u to vreme", kaže on.

Ministar podseća da Srbija jedina u regionu ima visok investicioni rejting, da je zapsoleno 500.000 ljudi i da su prosečna primanja značajno porasla u prethodnom periodu, ali i da naredne godine dolezi Ekspo i nove investicije.

Srbija je najjača ekonomija Zapadnog Balkana

Ministar Mali o poseti Briselu kaže da smo ove godine usvojili 20 zakona i da su želeli da predstave rezultate rada.

" S moje strane, dve ključne poente - Srbija je najjača ekonomija Zapadnog Balkana. Naša ekonomija je uključena i povezana sa evropskom, i moj zaključak je bio da kada se govori o pridruživanju, to je samo papir, jer kada su ekonomija i finanisije u pitanju, mi smo već deo Evrope."

O rešavanju statusa NIS-a, on kaže da se nada dobrom rešenju.

"Jedna od potencijalnih kriza koju želimo da rešimo kako bismo u jesen ušli mirno i bez briga", kaže on i dodaje da nam je i Ekspo veoma važan, te da se prijavilo 140 zemalja.