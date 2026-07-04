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Sudeći po do sada požnjevenim usevima strnih žita i ubranog voća i povrća, ova godina će biti mnogo rodnija od prethodnih, a poljoprivreda će imati značajan udeo u ukupnom bruto domaćem proizvodu (BDP) Srbije, ističu agroanalitičari.

Prema procenama Republičkog zavoda za statistiku (RZS), rod pšenice je za 30 odsto veći u odnosu na desetogodišnji prosek, dok je rod višnje uvećan za 100 odsto. I maline će biti više za 15 odsto nego godinu dana ranije, ali to automatski ne znači i da će ratari i voćari zaraditi mnogo više, jer će veća ponuda, prema zakonu tržišta, oboriti cene.

Pšenice ima i za izvoz

Agroekonomista Milan Prostran ističe za Kurir Biznis da je, sudeći prema prvom polugodištu, kad je rod strnih žita i voća u pitanju, godina obećavajuća.

- Iz procene RZS o rodu pšenice vidi se da će biti 3,8 miliona tona, s prosečnim prinosom oko pet tona po hektaru, što znači da će u odnosu na zalihe biti više od dva miliona tona pšenice viška. Najvažnije je da se to pre svega skine, žetva je u punom jeku, a stvarni rod će se znati kad se žetva završi. Završava se i žetva uljane repice, koja je isto bolja nego prošle godine. Tu je i ječam, koji je skoro skinut i dosta dobro je rodio. Sva te biljne kulture koje su posejane u jesen, pšenica, ječam, ovas, raž, dobro su rodile - kaže Prostran.

RAČUNICA: DOBAR ROD NE GARANTUJE DOBRU ZARADU Da dobra poljoprivredna sezona ne garantuje i veće prihode proizvođačima, jer na otkupne cene, pored količine roda, utiče niz drugih faktora, smatra profesor Poljoprivrednog fakulteta i savetnik u Ministarstvu poljoprivrede Zoran Rajić.

- Ne mora da znači da će veći prinos nadoknaditi niže cene. Na cenu utiče i stanje na međunarodnom tržištu, posebno kod berzanskih proizvoda, zatim kvalitet roda i logistički problemi, koji su prisutni poslednjih godina - izjavio je Rajić za RTS.

On je istakao da je višnja dobro rodila, ali da je kvalitet lošiji nego prošle godine, što je uticalo da je cena druge klase oko 50 dinara po kilogramu, dok se prva klasa plaća više, ali neće dostići prošlogodišnji nivo.

Voća ima u izobilju

Prema njegovim rečima, i voća i povrća ove godine ima u izobilju, ali je pitanje kome ga prodati.

- Kad rodi, proizvođače manje boli glava, ali ih boli glava zbog niskih cena. Što se tiče kukuruza, soje i šećerne repe, njih je posejano manje nego prošle godine, dok je suncokreta posejano više. Za te useve je još rano prognozirati rod jer su još uvek u vegetaciji. Generalno, biće bolja godina nego prethodne i nadamo se da suša neće odneti danak kao prošle godine. Sve u svemu, poljoprivreda će imati značajan uticaj na BDP zemlje, a imaćemo i znatne količine za izvoz - naglašava Prostran.