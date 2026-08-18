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Svi su barem jednom čuli onu klasičnu rečenicu starijih generacija: "Moraš štedeti za dane kada će ti trebati." I dok ta ideja u teoriji zvuči odlično, u praksi se mlađe generacije često susreću sa preprekama. Uz trenutne troškove života, odvajanje velikih iznosa sa strane zvuči prilično izazovno. Ipak, upravo zato sve više pažnje privlače modeli koji omogućavaju postepeno stvaranje finansijske sigurnosti, čak i kada se kreće sa manjim iznosima, poput 10 evra mesečno.

Tradicionalni načini čuvanja novca na računima, iako pružaju visok nivo sigurnosti i likvidnosti, u periodima stalnog rasta cena teško mogu očuvati realnu vrednost kapitala. Usled inflacije, kupovna moć novca vremenom slabi, pa sto evra ostavljenih na računu danas, za nekoliko godina jednostavno neće imati istu vrednost na tržištu.

Kako onda štedeti pametno i dugoročno zaštititi vrednost teško zarađenog novca, čak i kada se tek ulazi na tržište rada ili se balansira sa ograničenim studentskim budžetom? Odgovor leži u imovini koja već milenijumima uspešno odoleva svim ekonomskim izazovima – zlatu.

Stabilnost i jednostavnost

Kada se spomene investiranje, mnogi odmah pomisle na komplikovane akcije, nestabilno tržište kriptovaluta ili kupovinu nekretnina za koje su potrebni izuzetno visoki iznosi. Međutim, fizičko investiciono zlato nudi drugačiji pristup: stabilnost, jednostavnost i dugoročnu sigurnost. Nekoliko je ključnih razloga zašto se sve više mlađih osoba odlučuje upravo za ovaj plemeniti metal:

Za razliku od papirnog novca koji gubi na vrednosti u vremenima rasta cena hrane, stanarina i usluga, zlato zadržava svoju intrinzičnu vrednost.

Kroz istoriju, u periodima ekonomskih nestabilnosti i geopolitičkih previranja, vrednost zlata je redovno ostajala stabilna ili je čak rasla.

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Za razliku od drugih investicionih opcija, na investiciono zlato se prilikom kupovine ne plaća PDV, kao ni porez na kapitalnu dobit u slučaju prodaje.

Kad god bi se finansijska tržišta suočavala sa izazovima, zlato se pokazalo kao sigurno utočište koje ulagačima pruža dugoročnu stabilnost. Podaci pokazuju da zlato predstavlja pametan način štednje i zaštite imovine od gubitka vrednosti, sa stabilnim dugogodišnjim prosečnim rastom. Za razliku od investicija koje je teško brzo unovčiti (poput nekretnina), fizičko zlato je globalno prepoznato. Gde god da se nalazite u svetu, zlato se može jednostavno i brzo zameniti za novac po trenutnoj tržišnoj ceni.

Mit o elitizmu

Dugo je važila zabluda da je kupovina investicionog zlata rezervisana isključivo za bogate pojedince sa velikim kapitalom. Mnogi veruju da moraju odjednom kupiti veliku zlatnu polugu kako bi uopšte zakoračili u taj svet. Međutim, moderna i inovativna rešenja na tržištu potpuno menjaju pravila igre.

Baš kao što male, svakodnevne odluke čine razliku u kvalitetu života, isti princip važi i za lične finansije. Iznos koji se mesečno potroši na nekoliko kafa, jednu dostavu hrane ili pretplatu na aplikaciju koja se jedva koristi (na primer 10, 20 ili 50 evra) može se preusmeriti u nešto što stvara stvarnu vrednost. Kroz duži period, ti mali, gotovo neprimetni mesečni iznosi mogu se pretvoriti u ozbiljnu i opipljivu finansijsku zalihu za budućnost.

Kako bi ovaj pouzdan način zaštite imovine bio maksimalno dostupan svima, danas postoje platforme za zlatnu štednju. Ove usluge omogućavaju postepeno i jednostavno sticanje fizičkog investicionog zlata već za nekoliko evra mesečno.

Ovakav model pokazao se idealnim za širok krug građana – od početnika koji tek ulaze u svet ulaganja i mladih koji žele da stvore prvu finansijsku rezervu, do roditelja koji planiraju stabilnu i isplativu štednju za svoju decu. Zlatna štednja je odličan izbor i za iskusnije ulagače koji žele da investiraju postepeno, bez velikog početnog kapitala, kao i za sve one koji jednostavno traže fleksibilnu štednju koju mogu u potpunosti sami da regulišu.

Proces je obično potpuno automatizovan i prilagođen željama i mogućnostima svakog pojedinca: svakom uplatom kupuje se stvarni udeo fizičkog zlata koje odmah prelazi u vlasništvo klijenta. Zlato se čuva u osiguranim sefovima provajdera usluge i u potpunosti je osigurano. Klijenti putem onlajn platformi mogu u bilo kom trenutku pratiti stanje svog zlatnog portfelja, a kada se za to ukaže potreba, zlatna zaliha se može i fizički preuzeti.

Za početak izgradnje stabilnije i sigurnije finansijske budućnosti nisu potrebne hiljade evra. Dovoljna je samo odluka o dugoročnom i fleksibilnom odvajanju manjih mesečnih iznosa koji se vremenom pretvaraju u trajnu vrednost.