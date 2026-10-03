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Nastavljajući „Put igre“ kroz gradove i opštine širom zemlje u susret specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027, Paviljon igre stigao je danas na Zlatibor, jednu od najpoznatijih i najposećenijih turističkih destinacija Srbije.

Zlatibor je ovom prilikom postao mesto susreta tradicije i savremenog stvaralaštva, sporta, lokalnog preduzetništva i autentičnih priča ovog kraja. Ekspo karavan upravo kroz „Put igre“ predstavlja ljude, talente, znanje, tradiciju i savremeno stvaralaštvo različitih krajeva Srbije, pokazujući da svaki deo zemlje ima svoju priču koju može da predstavi svetu.

Ekspo Zlatibor Foto: Ekspo 2027 Beograd

Obraćajući se medijima na Zlatiboru, Nemanja Savčić, projektni menadžer u kompaniji „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd, naglasio je značaj uključivanja lokalnih samouprava u predstavljanje Srbije u susret Ekspu 2027.

„Posebno nam je važno da kroz Ekspo 2027 promovišemo celu Srbiju. Za predstavljanje u paviljonu „Srpska kuća“ već imamo 120 lokalnih samouprava, koje će dobiti priliku da predstave svoju tradiciju, umetnost, prirodne potencijale i turističku ponudu. To nije samo prilika za promociju, već se lokalnim samoupravama otvara prostor i za uspostavljanje novih privrednih kontakata, i upravo u tome vidimo veliki značaj Ekspa za celu Srbiju“, istakao je Savčić.

Ekspo Zlatibor Foto: Ekspo 2027 Beograd

Posebna pažnja u okviru Ekspa 2027 biće posvećena i učenicima iz svih krajeva Srbije. Organizovane posete učenika osnovnih i srednjih škola planirane su od 17. maja do 25. juna 2027. godine, a ulaz i organizovani prevoz biće besplatni. Za učenike će biti pripremljeni sadržaji prilagođeni različitim uzrastima, kroz koje će moći da upoznaju kulture zemalja učesnica, nauku, tehnologiju i inovacije. Organizovane školske posete biće dobrovoljne i realizovaće se isključivo uz prethodnu saglasnost roditelja.

Zlatibor se prirodno uklapa u temu specijalizovane izložbe Ekspo 2027: „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“. Planina na kojoj se tokom cele godine susreću sport, rekreacija, boravak u prirodi, tradicija i savremeni turistički sadržaji predstavlja jedno od mesta kroz koja međunarodni posetioci mogu da upoznaju različita lica Srbije.

Ekspo Zlatibor Foto: Ekspo 2027 Beograd

O značaju povezivanja Zlatibora sa Ekspom 2027 govorio je i predsednik Opštine Čajetina Milan Stamatović, koji je istakao da ovaj događaj predstavlja važnu priliku za dalju promociju turističkih potencijala Srbije.

„Drago nam je što smo deo ovog svetskog događaja koji se održava u Beogradu, u Srbiji. Zlatibor je najpoznatije turističko mesto u Srbiji i sigurno je da će naše učešće doprineti daljem razvoju i promociji turizma. U vreme održavanja Ekspa, Zlatibor će biti domaćin i svetskog prvenstva u školarijadi, takmičenja dece do 15 godina u različitim sportovima, i planiramo da učesnici tog takmičenja budu uključeni i u program Ekspa 2027“, rekao je Stamatović.

Ekspo Zlatibor Foto: Ekspo 2027 Beograd

On je dodao da Zlatibor tokom cele godine ima brojne događaje, međunarodne skupove i pripreme sportskih ekipa, ali da Ekspo predstavlja posebnu priliku za promociju čitave zemlje.

„Ovo je nešto što se dešava jednom u veku i prilika koju sve lokalne samouprave u Srbiji treba maksimalno da iskoriste. To je najbolji način da promovišemo Srbiju i drago nam je što na taj način možemo da predstavimo sve naše potencijale i van granica Srbije“, naglasio je Stamatović.

Program Ekspo karavana na Zlatiboru i danas je pokazao da se identitet jednog kraja najbolje predstavlja kroz njegove ljude. Pred publikom su se smenjivale priče o tradiciji, zanatima, lokalnoj proizvodnji, sportu i muzici, spajajući ono što se generacijama čuva sa energijom i stvaralaštvom današnjeg Zlatibora. Predstavljena je Mlekara „Naša Zlatka“, osnovana u okviru privrednog društva „Zlatiborski eko agrar“, sa posebnim osvrtom na njen značaj za lokalne proizvođače i očuvanje malih poljoprivrednih gazdinstava kroz otkup mleka.

Posebnu pažnju privukle su i pletiteljke iz udruženja „Pletisanke“, koje su pokazale kako se tradicionalni zanat i rad sa vunom može povezati sa savremenim potrebama i stvaralaštvom.

Publika je imala priliku da vidi i demonstraciju grnčarskog zanata Velimira Šunjevarića, koji je predstavio veštine i znanje koje se prenosi generacijama.

Ekspo 2027 donosi i prilike za domaću privredu. Kroz poslovnu platformu namenjenu privrednim subjektima iz Srbije, domaći preduzetnici i kompanije moći će da predstave svoje proizvode, usluge i kapacitete međunarodnim učesnicima Ekspa.

Sa Zlatibora, Ekspo karavan „Put igre“, uz podršku platinum sponzora Telekoma Srbija i Banke Poštanska štedionica, nastavlja svoj put u Leskovac.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, tokom 93 dana posvećena igri, sportu, muzici, susretima i povezivanju ljudi iz celog sveta.