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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je započet rad na izradi Nacrta zakona o komasaciji zemljišta, dok su ujedno objavljene i polazne osnove koje će poslužiti za pripremu ovog zakonskog rešenja.

Kako se navodi u saopštenju, donošenje posebnog zakona o komasaciji zemljišta ima za cilj da se ova oblast uredi na sveobuhvatniji i efikasniji način, imajući u vidu značaj koji komasacija ima za unapređenje upravljanja poljoprivrednim, šumskim i vodnim zemljištem, ali i potrebu da se otklone nedostaci koji su uočeni tokom dosadašnje primene postojećih rešenja.

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Istaknuto je da će nacrt zakona sadržati predloge zakonskih mera koje treba da omoguće racionalnije korišćenje zemljišta, smanje usitnjenost parcela, unaprede poljoprivrednu infrastrukturu, doprinesu razvoju sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, kao i sprovođenju aktivnosti usmerenih na zaštitu prirodnih resursa i prilagođavanje poljoprivrede klimatskim promenama.

Komasacija se smatra jednim od ključnih instrumenata za povećanje efikasnosti poljoprivredne proizvodnje, podsticanje razvoja ruralnih sredina i održivo upravljanje zemljišnim resursima.

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Novim zakonom planira se unapređenje transparentnosti samog postupka, efikasnije organizovanje procesa, kao i jača zaštita prava svih učesnika uključenih u postupak komasacije.

Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o komasaciji zemljišta mogu se pronaći na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.