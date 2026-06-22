Nema više rascepkanih njiva: Država sprema potpuno novi zakon o komasaciji, evo šta se menja za vlasnike poljoprivrednog zemljišta
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je započet rad na izradi Nacrta zakona o komasaciji zemljišta, dok su ujedno objavljene i polazne osnove koje će poslužiti za pripremu ovog zakonskog rešenja.
Kako se navodi u saopštenju, donošenje posebnog zakona o komasaciji zemljišta ima za cilj da se ova oblast uredi na sveobuhvatniji i efikasniji način, imajući u vidu značaj koji komasacija ima za unapređenje upravljanja poljoprivrednim, šumskim i vodnim zemljištem, ali i potrebu da se otklone nedostaci koji su uočeni tokom dosadašnje primene postojećih rešenja.
Istaknuto je da će nacrt zakona sadržati predloge zakonskih mera koje treba da omoguće racionalnije korišćenje zemljišta, smanje usitnjenost parcela, unaprede poljoprivrednu infrastrukturu, doprinesu razvoju sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, kao i sprovođenju aktivnosti usmerenih na zaštitu prirodnih resursa i prilagođavanje poljoprivrede klimatskim promenama.
Komasacija se smatra jednim od ključnih instrumenata za povećanje efikasnosti poljoprivredne proizvodnje, podsticanje razvoja ruralnih sredina i održivo upravljanje zemljišnim resursima.
Novim zakonom planira se unapređenje transparentnosti samog postupka, efikasnije organizovanje procesa, kao i jača zaštita prava svih učesnika uključenih u postupak komasacije.
Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o komasaciji zemljišta mogu se pronaći na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Biznis Kurir