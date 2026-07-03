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Sekretarijat za poljoprivredu raspisao je pet javnih poziva za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za 2026 godinu, i to u oblasti pčelarstva, voćarstva, povrtarstva i ratarstva, stočarstva i za nabavku poljoprivrednih priključnih mašina i traktora.

U oblasti pčelarstva, podsticajna sredstva su namenjena za nabavku nove opreme (jedne ili više vrsta opreme), i to do 20 košnica, satne osnove do 60 kg, do dve sms vag, jedna ručna presa za satne osnove, jedna sušara za polen, jedan mlin za šećer, jedna mešalica za izradu pogača za prihranu pčela, jedna centrifuga, jedan otklapač saća, jedna punilica za med i jedan topionik za vosak.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda.

Podsticajna sredstva su namenska i bespovratna i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80 odsto od cene prihvatljivih troškova nabavke opreme bez PDV-a, s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 120.000 dinara po korisniku. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 41.000.000 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 15. jul 2026. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 011/7157-388, 011/7157-292 i 011/7157-399.

Protivgradna mreža Foto: Shutterstock

Šta sve može da se kupi

U oblasti voćarstva, povrtarstva i ratarstva, podsticajna sredstva su namenjena za nabavku nove opreme, i to:

protivgradne mreže na površini od 0,25 do jednog hektara,

protivgradne mreže sa sistemom za navodnjavanje "kap po kap", na površini od 0,25 do jednog hektara,

plastenika sa sistemom za navodnjavanje "kap po kap" ili sistemom za navodnjavanje orošavanjem, površine od 0,03 ha do 0,10 ha,

sistema za navodnjavanje "kap po kap" za navodnjavanje zasada voća, na površini od 0,25 do pet hektara,

sistema za navodnjavanje "kap po kap" sa hidrantom sa meračem protoka vode na površini od 0,25 do pet hektara ili bez njega,

hidranta sa meračem protoka vode ili bez njega,

usisivača za sakupljanje jezgrastog voća,

tifona sa kišnim krilima za navodnjavanje ratarskih, povrtarskih useva na otvorenom i industrijskog bilja ili bez njih

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda. Podsticajna sredstva su namenska i bespovratna, i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80 odsto od cene prihvatljivih troškova nabavke opreme bez PDV-a, s tim da maksimalni iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od utvrđenog iznosa podsticajnih sredstava javnim pozivom. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 56.000.000 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 15. jul 2026. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 011/7157-399, 011/7157-292 i 011/7157-388.

U oblasti stočarstva, podsticajna sredstva su namenjena za nabavku grla stoke ili nove opreme (jedna ili više vrsta opreme) i to: od jedne do tri kvalitetne priplodne junice simentalske rase ili holštajn – frizijske rase, kvalitetnih priplodnih ovaca, kvalitetnih priplodnih koza muzilica, zatim mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane, električni dozatori za koncentrovanu stočnu hranu, električni dozatori za kabastu stočnu hranu, kao i električni transporteri – pužni sa bunkerom ili bez njega.

Foto: Shutterstock

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda. Podsticajna sredstva su namenska i bespovratna, i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80 odsto od cene prihvatljivih troškova nabavke grla stoke i opreme bez PDV-a, s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava, po korisniku, za nabavku do tri kvalitetne priplodne junice ne može biti veći od 750.000 dinara, za nabavku do 30 kvalitetnih priplodnih ovaca ili koza ne može biti veći od 750.000 dinara i za nabavku opreme za stočarstvo ne može biti veći od 750.000 dinara;

Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 118.000.000 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 15. jul 2026. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 011/7157-292, 011/7157-388 i 011/7157-399.

U oblasti poljoprivredne mehanizacije za nabavku poljoprivrednih priključnih mašina, podsticajna sredstva su namenjena za nabavku nove poljoprivredne priključne mašine. Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda. Podsticajna sredstva, koja su namenska i bespovratna, dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80 odsto od cene prihvatljivih troškova nabavke priključne mašine bez PDV-a, s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 500.000 dinara, po korisniku. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 144.000.000 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 15. jul 2026. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 011/7157-129, 011/7157-831 i 011/7157-388.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Podsticajna sredstva za traktore namenjena su za nabavku novog traktora. Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda. Podsticajna sredstva su namenska i bespovratna, i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80 odsto od cene prihvatljivih troškova nabavke traktora bez PDV-a, s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 1.000.000 dinara po korisniku. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 174.000.000 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 15. jul 2026. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 011/7157-129, 011/7157-831 i 011/7157-292.