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Sve veća potreba ljudi da pobegnu od gradske vreve i svakodnevnog stresa za posledicu ima pojačanu tražnju za zemljištem i placevima u netaknutoj prirodi na planinama i selima u blizini većih turističkih centara:

Upravo zato tržište nekretnina doživljava pravi procvat i na planini Tari, gde lepota Nacionalnog parka i divlje prirode privlači uglavnom ljude koji tamo žele sebi da obezbede kutak za predah od svakodnevnih obaveza.

A baš tu povećanu tražnju koriste vlasnici zemljišta koji ga parcelišu i prodaju kao posebne placeve po sve većoj ceni. Što je zemljište bliže popularnim zonama to je i njegova cena veća. Tako se došlo do toga da se za ar placa na obroncima Tare, na četiri kilometra od jezera Perućac, nudi na prodaju po ceni od 3.000 evra po aru.

- Prodajem plac na obroncima Tare, 52 ara, sa urađenim temeljom i 200m2 kamenih pozida. Asfalt do placa, priključak za struju i vodu, 4km od jezera Perućac, na oko 400m nadmorske visine sa pogledom na reku Drinu i planinu Taru. Cena 3.000 evra po aru. Vlasnik 1/1 - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

S obzirom da je plac površine 52 ara, to znači da potencijalni kupac za njega mora izdvojiti, čak 156.000 evra.

1/6 Vidi galeriju Plac površine 52 ara na obroncima planine Tare, udaljen četiri kilometra od jezera Perućac, oglašen je na prodaju po ceni od 3.000 evra po aru. Foto: dijaspora.online

Sudeći prema cenama iz oglasa za prodaju placeva na Tari, najpristupačnija lokacija na ovoj planini trenutno su Zaovine, gde se ar građevinskog zemljišta kreće oko 2.100 evra.

Kako se ide ka ekskluzivnijim zonama, cifre postaju sve veće, pa je, na primer, za ar u naseljima Mitrovac ili Sekulić potrebno izdvojiti između 4.500 i 4.800 evra, dok Konjska Reka i Kaluđerske bare drže cenu u rasponu od 5.000 do 5.500 evra po aru.

Za one sa dubljim džepom, najekskluzivnije lokacije nalaze se u samom centru Sekulića, gde vrhunski pozicioniran plac od osam ari sa prelepim pogledom košta oko 49.000 evra, čime se cena penje na preko 6.100 evra za jedan ar.