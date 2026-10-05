Bespovratna sredstva za mlade preduzetnike u opštinama sa padom broja stanovnika

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Uz subvencije države do sada je 50.000 kuća i stanova postalo energetski efikasnije, komfornije i lepš, izjavila je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović.

Prema njenim rečima do kraja sledeće godine još 20.000 domaćinstava dobiti takve olakšice.

- Posetila sam dva domaćinstva izuzetnih domaćina, koji već osećaju efekte radova koji su izvedeni. Do kraja sledeće godine će još 20.000 domaćinstava dobiti olakšice - napisala je Đedović Handanović na Instagramu.

Kod porodice Radović radovi su završeni i kuća je posle više od pola veka dobila novu stolariju - prozore i vrata.

- Posebno mi je bilo drago da čujem da je ovo prvi put da su dobili pomoć države, a poseta je bila još lepša jer su Rade i Rada upravo proslavili 51 godinu braka", navela je Đedović Handanović.

Kod porodice Arsović ugrađena je sva nova stolarija, dok su završni radovi u toku i biće gotovi za par dana.

- Gostoprimivljivi domaćini su me dočekali onako kako je to i tipično za naše ljude - sa bogatom trpezom, toplinom i srdačnim razgovorom - napisala je Đedović Handanović.

Kroz državne subvencije građanima se pokriva od 50 do 65 odsto troškova za mere energetske efikasnosti.

- To nisu samo novi prozori, izolacija ili ušteda energije - to su topliji domovi, manji računi i konkretna podrška porodicama", rekla je Đedović Handanović.

Ona je pozvala građane da prate javne pozive i da se prijave za subvencije za unapređenje mera energetske efikasnosti.