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Dodeli ugovora zahvaljujući kojima je 266 domaćinstava dobilo podršku za sprovođenje mera energetske sanacije, prisustvovali su državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike Sonja Vlahović i direktor Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti Milan Macura.

Vlahović je kazala da ovaj program ima važnu socijalnu komponentu jer socijalno ugroženi građani mogu da ostvare subvencije u iznosu do 90 odsto vrednosti energetske sanacije.

- Građani će uz podršku države i grada zameniti stolariju, unaprediti izolaciju fasada i krovova, zameniti sisteme grejanja, ugraditi toplotne pumpe i postaviti solarne elektrane. Na ovaj način direktno pomažemo domaćinstvima da smanje potrošnju energije i račune, ali i da unaprede kvalitet i komfor stanovanja - rekla je ona.

Vlahović je dodala da su u Nišu 62 domaćinstva dobila ovaj vid podrške, dok su ostali građani dobili subvencije do 50 odsto vrednosti investicije, odnosno do 65 odsto ukoliko su se opredelili za pakete mera.

- Naš cilj je da podrška bude dostupna što većem broju građana, a posebno onima kojima je pomoć države najpotrebnija - navela je ona.

Državna sekretarka je podsetila i da je Ministarstvo rudarstva i energetike od 2021. do danas podržalo energetsku sanaciju ukupno 1.033 domaćinstva u Nišu, kao i da veliko interesovanje građana pokazuje značaj nastavka programa.

- Raspisivanje novog javnog poziva očekuje se do kraja godine i pozivam sve zainteresovane građane da se blagovremeno informišu o uslovima i dostupnim merama. Informacije mogu da dobiju u svojim lokalnim samoupravama, kao i na internet prezentaciji projekta cistaenergija.rs - rekla je Vlahović.

Prema njenim rečimna, cilj je da do kraja 2027. godine više od 50.000 domaćinstava širom Srbije dobije podršku države za unapređenje energetske efikasnosti.

- Nastavićemo sa ovim programom i u narednom periodu jer njegovi rezultati imaju višestruke efekte od manjih računa i uštede energije do boljih uslova i većeg komfora stanovanja građana - zaključila je Vlahović.