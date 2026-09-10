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Klasični radijatori i teške peći polako ustupaju mesto modernijim, efikasnijim rešenjima. Ukoliko planirate renoviranje ili tražite način da trajno smanjite mesečne račune za grejanje, infrapaneli predstavljaju alternativu koja nudi savršen balans između visoke energetske efikasnosti i vrhunskog dizajna prilagođenog modernom stanovanju.

Grejanje po ugledu na sunce: Kako sistem funkcioniše?

Za razliku od tradicionalnog grejanja koje ogromnu energiju troši na zagrevanje vazduha (koji potom kruži kroz prostoriju), infrapaneli koriste tehnologiju infracrvenog zračenja. Ovaj sistem funkcioniše po potpuno istom principu kao i sunčevi zraci, kada se montiraju na zid ili plafon, paneli direktno zagrevaju ljude, nameštaj i same zidove.

Nameštaj i zidovi zatim tu akumuliranu toplotu postepeno i ravnomerno oslobađaju u prostor. Zahvaljujući ovom principu, osećaj komfora ostaje netaknut čak i kada je realna temperatura vazduha u sobi za dva do tri stepena niža u poređenju sa prostorijama koje se greju na klasičan način.

Povraćaj investicije za četiri godine

Ono što infrapanele izdvaja jeste njihova impresivna ekonomičnost i brzina isplativosti:

Maksimalna efikasnost : Sistem se može pohvaliti efikasnošću do neverovatnih 98 odsto, što znači da se gotovo celokupna električna energija direktno pretvara u toplotu bez gubitaka.

: Sistem se može pohvaliti efikasnošću do neverovatnih 98 odsto, što znači da se gotovo celokupna električna energija direktno pretvara u toplotu bez gubitaka. Prepolovljeni računi : U objektima sa kvalitetnom izolacijom, potrošnja struje može biti manja za 30 do 50 odsto.

: U objektima sa kvalitetnom izolacijom, potrošnja struje može biti manja za 30 do 50 odsto. Brza isplativost : Iako je početno ulaganje veće u odnosu na kupovinu običnih konvektora (ali znatno niže od ugradnje toplotnih pumpi ili podnog grejanja), investicija se u proseku isplati za četiri do pet godina.

: Iako je početno ulaganje veće u odnosu na kupovinu običnih konvektora (ali znatno niže od ugradnje toplotnih pumpi ili podnog grejanja), investicija se u proseku isplati za četiri do pet godina. Pametno zoniranje: Temperaturu u svakoj sobi možete regulisati nezavisno. Ukoliko sistem povežete sa pametnim termostatima ili solarnim panelima, ušteda postaje još drastičnija. Estetika bez cevi i nula dinara za održavanje

Pored ekonomskog aspekta, infrapaneli rešavaju i estetske probleme u enterijeru. Zahvaljujući elegantnom, pločastom dizajnu i završnoj obradi koja može biti od stakla, keramike ili čak sa personalizovanim štampanim motivima, ovi paneli više podsećaju na umetničku sliku na zidu nego na grejno telo.

Svoju radnu temperaturu dostižu za samo nekoliko minuta, a ugradnja ne može biti lakša. Uređaj se jednostavno fiksira za zid ili plafon i uključuje u struju, bez lomljenja zidova, postavljanja cevi i prljavih građevinskih radova. Uz to, sistem ne zahteva apsolutno nikakvo održavanje, nema ventila koji cure, dopunjavanja vode, niti obaveznih godišnjih servisa.

Zdravo okruženje: Stop buđi i alergenima

Standardni radijatori isušuju vazduh i podstiču njegovo kruženje, što neminovno diže prašinu u prostoriji. Infrapaneli, sa druge strane, ne pokreću cirkulaciju vazduha, zbog čega predstavljaju najzdravije rešenje za osobe sklone alergijama i onima sa respiratornim problemima.

Dodatni benefit infracrvenog zračenja je to što ono direktno greje i suši zidove, čime se efikasno i trajno sprečava pojava kondenzacije i crne buđi, naročito u vlažnim i kritičnim prostorijama poput kupatila ili hladnih uglova kuće.