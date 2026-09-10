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Na prvi pogled izgleda kao luksuzna jahta koja je upravo uplovila u londonsku luku. Međutim, čim joj se približite, postaje jasno da ovo plovilo nema nameru da isplovi. Umesto putnika koji se spremaju za krstarenje, na njegovim palubama nalaze se gosti hotela, restorani, barovi i luksuzni apartmani.

Reč je o hotelu Sunborn London, neobičnom luksuznom smeštaju koji se nalazi na ogromnoj jahti dugoj čak 120 metara. Plovilo je trajno privezano na Royal Victoria Docku, u istočnom delu Londona, na Temzi, pa gosti mogu da iskuse boravak na jahti bez napuštanja britanske prestonice.

Hotel se prostire na oko 9.500 kvadratnih metara, a na pet paluba raspoređeno je 138 soba i apartmana. Iako spolja podseća na luksuzno plovilo spremno za putovanje, unutrašnjost više podseća na raskošni gradski hotel nego na klasičan brod.

Sobe su različitih kategorija, pa gosti mogu da biraju između standardnih jedinica površine od 19 do 23 kvadratna metra i znatno luksuznijih apartmana. Pojedini imaju privatne terase i hidromasažne kade, dok su na raspolaganju i sobe sa sopstvenim balkonom.

Za one koji žele da iskuse nešto potpuno drugačije, upravo je činjenica da se hotel nalazi na vodi jedan od njegovih najvećih aduta. Umesto pogleda na klasičnu hotelsku ulicu, gosti mogu da posmatraju dokove i okolinu Londona, dok se istovremeno nalaze u objektu koji je napravljen kao luksuzna jahta.

Cena noćenja zavisi od perioda godine i kategorije sobe, ali se prema dostupnim podacima kreće od oko 160 evra, pa naviše.

Luksuzna večera i kokteli na vodi

Boravak u Sunborn Londonu nije zamišljen samo kao neobično iskustvo spavanja na jahti. U okviru hotela nalazi se restoran Lands End, u kojem se služe jela inspirisana francuskom kuhinjom.

Gostima je na raspolaganju i tradicionalni britanski popodnevni čaj, uz sendviče i kolače, pa se i ovaj poznati londonski ritual može doživeti na pomalo drugačijem mestu.

Za večernji izlazak tu je Sundown bar, gde se služe kokteli i druga pića. Ambijent je posebno zanimljiv upravo zbog lokacije, umesto klasičnog hotelskog bara, gosti se nalaze na ogromnom plovilu koje je trajno usidreno na Temzi.

Jahta koja zapravo nikada ne plovi

Ipak, postoji jedan detalj koji bi mogao da iznenadi svakog gosta koji prvi put ugleda Sunborn London.

Ova jahta nema motor i ne može da vas odvede ni u jedan drugi grad.

Na istom mestu je trajno privezana još od 2003. godine, kada je pod ovim imenom prvi put otvoren plutajući hotel. Nekoliko godina kasnije, tačnije 2014. godine, prvobitno plovilo zamenjeno je većim modelom, koji danas predstavlja Sunborn London.

Zbog toga je ovo zapravo spoj dve potpuno različite stvari - luksuznog hotela i velike jahte. Gost dobija atmosferu boravka na brodu, ali bez ljuljanja na talasima, višesatnog putovanja i menjanja destinacije.

Upravo ta neobična kombinacija učinila je ovaj hotel zanimljivim turistima koji žele da tokom posete Londonu odsednu na mestu koje nije nalik klasičnom gradskom hotelu.

Iako je udaljen od tradicionalne londonske vreve u centru grada, njegova lokacija omogućava gostima da uživaju u drugačijem delu prestonice, dok istovremeno imaju osećaj da su na luksuznom krstarenju.