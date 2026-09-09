Slušaj vest

Poslodavac vam svakog meseca redovno uplaćuje platu na tekući račun, ali to ne znači automatski da su izmireni i vaši doprinosi za penzijsko, zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. Prirodno je pretpostaviti da je sa redovnom platom sve u redu, međutim, isplata neto zarade radniku i uplata doprinosa državi nisu ista transakcija.

Ukoliko poslodavac usled finansijskih problema firme ili proste administrativne greške preskoči uplatu doprinosa, posledice ne trpi on u tom trenutku, već isključivo vi. Period za koji doprinosi nisu uplaćeni ne ulazi u vaš penzijski staž, bez obzira na to što ste taj mesec pošteno odradili. Kako biste izbegli neprijatna iznenađenja pred sam odlazak u penziju, proveru svojih doprinosa možete i morate raditi sami, potpuno besplatno iz svog doma.

Zaboravite na šaltere: PIN kodovi su ukinuti, sve ide preko eUprave

Ukoliko ste ranije proveravali staž, verovatno se sećate odlaska u filijalu Fonda PIO po čuveni PIN kod. Važno je znati da je ova usluga zvanično ukinuta 31. decembra 2025. godine. Fond PIO više ne izdaje PIN kodove, niti ih stari sistem prihvata.

Provera se danas obavlja isključivo elektronskim putem preko portala eUprava. Da biste pristupili svojim podacima, prvi korak je da imate kreiran eID nalog na ovom portalu. Prijava se vrši na visokom nivou pouzdanosti, što znači da se morate ulogovati putem mobilne aplikacije ConsentID ili pomoću kvalifikovanog elektronskog sertifikata (koji se nalazi na ličnoj karti sa čipom).

Nakon uspešne prijave na eUpravu, na raspolaganju su vam dve ključne usluge:

Moj staž i penzija : Ova opcija namenjena je zaposlenima i jasno prikazuje celokupan evidentirani staž, kao i procenu vaše buduće penzije na osnovu podataka iz PIO fonda.

: Ova opcija namenjena je zaposlenima i jasno prikazuje celokupan evidentirani staž, kao i procenu vaše buduće penzije na osnovu podataka iz PIO fonda. Moji podaci: Kroz ovu uslugu možete detaljno proveriti tačnost evidentiranih podataka o stažu, videti da li ste trenutno prijavljeni na osiguranje i kolike su osnovice na koje su doprinosi obračunati za svaki period vašeg rada. Šta preduzeti ako otkrijete da doprinosi nedostaju?

Ukoliko uvidom u sistem shvatite da vam staž ne teče, prvi korak uvek treba da bude razgovor sa sektorom računovodstva ili vlasnikom firme. Administrativne greške se dešavaju i problem se često može rešiti interno.

Međutim, ako problem ostane nerešen, vaša sledeća adresa je inspekcija rada ili nadležna filijala Fonda PIO. Ove institucije imaju zakonsko ovlašćenje da pokrenu terensku proveru poslovanja firme i, ukoliko je potrebno, sprovedu prinudnu naplatu od poslodavca.

Zakonska obaveza uplate doprinosa je isključivo na poslodavcu. Činjenica da on nije izmirio dugove ne znači da vi zauvek gubite pravo na taj deo staža, ali proces dokazivanja i prinudne naplate može biti iscrpljujuć i dugotrajan.

Za zaposlene u stabilnim kompanijama preporučuje se rutinska provera na portalu eUprava jednom do dva puta godišnje. Ipak, ukoliko menjate posao ili primetite prve znakove finansijskih problema u firmi (poput kašnjenja same plate ili glasina o blokadi računa), proveru izvršite odmah, pre nego što situacija postane nerešiva.