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Država je za 2026. godinu izdvojila novac za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta, a deo sredstava namenjen je direktno poljoprivrednicima za ulaganja u navodnjavanje, uključujući nabavku opreme i bušenje bunara.

Za Program izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2026. godinu predviđeno je 208 miliona dinara iz republičkog budžeta, a sredstva će biti usmerena i na komasaciju i kontrolu plodnosti zemljišta. Najveći deo novca, 200 miliona, namenjen je uređenju poljoprivrednog zemljišta. Od toga je 130 miliona dinara predviđeno za komasaciju, odnosno ukrupnjavanje i uređenje poljoprivrednih parcela.

Za nove i započete radove na komasaciji biće izdvojeno 49,3 miliona dinara, dok je 80,7 miliona namenjeno izmirivanju obaveza iz prethodnih programa.

Za navodnjavanje 70 miliona dinara

Za nabavku nove opreme za navodnjavanje predviđeno je 40 miliona dinara. Od tog iznosa 29,5 miliona namenjeno je novim ulaganjima, dok se 10,5 miliona odnosi na ranije odobrene korisnike i započete aktivnosti. Posebna stavka odnosi se na iskopavanje i bušenje bunara za navodnjavanje, za šta je opredeljeno 30 miliona dinara, i to za nova ulaganja. Za kontrolu plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta izdvojeno je osam miliona dinara, od čega 7,35 miliona za nova ulaganja.

Ko može da dobije novac?

Za komasaciju sredstva mogu da dobiju opštine, gradovi i Grad Beograd, pod uslovom da obezbede sopstveno ili finansiranje iz drugih izvora, kao i da imaju usvojen godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i program komasacije. Za nabavku opreme za navodnjavanje mogu da konkurišu fizička lica, naučno-istraživačke organizacije, ustanove, privredna društva, preduzetnici i zemljoradničke zadruge.

Oprema mora biti kupljena, plaćena, preuzeta i postavljena tokom 2026. godine. Zemljište na kojem će se koristiti mora biti evidentirano u Registru poljoprivrednih gazdinstava i na njemu mora biti uspostavljena proizvodnja.

Poljoprivrednici kao fizička lica mogu da dobiju podršku i za iskop ili bušenje bunara. Uslov je da budu nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu i vlasnici parcele na kojoj će se bunar graditi.

Koliko država plaća?

Visina podrške zavisi od vrste ulaganja.

1. Za komasaciju država može da pokrije do 70 odsto troškova.

2. Za opremu za navodnjavanje, fizička lica mogu dobiti do 60 odsto, odnosno do 70 odsto u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

3. Maksimalna podrška za opremu iznosi 2 miliona dinara po prijavi.

4. Za bušenje i iskop bunara država pokriva do 80 odsto ulaganja, uz limit od 10.000 dinara po dužnom metru i najviše 500.000 dinara po prijavi.

5. Za naučno-istraživačke organizacije, škole, preduzeća, preduzetnike i zadruge, podrška za opremu za navodnjavanje iznosi do 60 odsto, odnosno najviše 2 miliona dinara po korisniku.

6. Kontrola plodnosti zemljišta finansira se do 100 odsto, ali najviše do 2.000 dinara po prosečnom uzorku i 20.000 dinara po prijavi.

PDV se ne priznaje kao prihvatljiv trošak.

Kako se podnosi zahtev?

Zainteresovani prijave podnose Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Upravi za poljoprivredno zemljište. Raspodela sredstava zavisiće od rezultata konkursa, raspoloživog novca i vremena izvođenja radova. Uprava proverava ispunjenost uslova i utvrđuje rang-listu, a kada je potrebno, sa korisnikom zaključuje ugovor kojim se uređuju prava i obaveze i dinamika isplate. Važno je da korisnici koji dobiju novac za opremu za navodnjavanje imaju i dodatne obaveze.

Oprema mora da se koristi za predviđenu namenu i ne sme se otuđiti, dati drugom licu na korišćenje ili izdati u zakup godinu dana ako nema garantni list, odnosno pet godina ako garantni list postoji. Dokumentacija u vezi sa dobijenim sredstvima mora da se čuva najmanje pet godina od isplate. Ukoliko korisnik ne ispuni propisane obaveze, dostavi netačne podatke ili koristi falsifikovanu dokumentaciju, dužan je da vrati dobijeni novac sa zakonskom zateznom kamatom.