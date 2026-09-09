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Poseta predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva Beogradu, otvorila je prostor za nove dogovore i snažnije povezivanje dve zemlje, posebno u oblasti poljoprivrede.

O sporazumu Srbije i Uzbekistana i konkretnim mogućnostima za domaće kompanije govorio je za emisiju "Redakcija", državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Željko Radošević.

"Snaga sporazuma meri se rezultatima"

Kako je istakao Željko Radošević, vrednost jednog sporazuma ne meri se količinom papira, već rezultatima koje on donese.

- Pre svega, želim da naglasim da je ovaj sporazum izuzetno značajan, ne samo za Republiku Srbiju već i za naše partnere, Republiku Uzbekistan. Snaga jednog sporazuma ne meri se brojem potpisanih stranica, nego rezultatima koji će iz njega proizaći. Za nas je najvažnije da kroz taj okvir dođemo do konkretnih ekonomskih rezultata i da od toga korist imaju naše kompanije, kako u Srbiji, tako i u Uzbekistanu. Cilj je da saradnja ne ostane samo na političkom nivou, već da se pretvori u konkretne poslove, investicije i nova tržišta za privredu - rekao je Radošević.

On je naglasio da je upravo dobra politička saradnja na najvišem nivou stvorila prostor da se odnosi dve zemlje dodatno razvijaju.

- Sve ovo je rezultat, pre svega, izuzetno dobrih političkih odnosa između predsednika Aleksandra Vučića i njegovog kolege Šavkata Mirzijojeva, koji je bio u poseti Srbiji. Poljoprivreda je zauzela izuzetno značajno mesto tokom te posete i ono što je definisano sporazumom predstavlja jedan širi pravni okvir za saradnju u različitim oblastima. Međutim, mnogo važnije od samog potpisanog dokumenta jeste ono što smo konkretno uradili na nivou delegacija Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede Republike Uzbekistana. Resorni ministri su predvodili sastanke na kojima smo napravili određene okvire i preduzeli konkretne korake kako bi se ono što je dogovoreno zaista realizovalo - objasnio je državni sekretar.

Prema njegovim rečima, jedan od prvih konkretnih koraka biće formiranje mešovite radne grupe koja će pratiti i sprovoditi dogovoreno.

- Formirana je radna grupa, ostaje samo finalizacija njenog formiranja. Radi se o jednoj mešovitoj radnoj grupi koja će operativno raditi na realizaciji zaključaka koji su definisani u širem okviru sporazuma. Dakle, ne želimo da se sve završi na potpisivanju dokumenta i lepim porukama. Želimo da postoji mehanizam koji će pratiti realizaciju i koji će omogućiti da se konkretni dogovori sprovedu u delo. To je ono što će dati pravu vrednost ovom sporazumu - rekao je Radošević.

Poseban potencijal vidi se u saradnji kada je reč o semenskom i sadnom materijalu, oblasti u kojoj Srbija ima iskustvo, stručnjake i naučno-istraživačke institucije.

- Pre svega, radi se o potrebi da unapredimo saradnju u oblasti proizvodnje semenskog i sadnog materijala, jer Republika Uzbekistan ima izuzetno velike potrebe za kvalitetnim semenskim i sadnim materijalom. Ono što je za nas izuzetno značajno jeste činjenica da mi imamo potencijal i imamo naučno-istraživačke institucije koje su svojim selekcijama već postigle dobre rezultate. Imali smo priliku da na sastanku dobijemo informaciju od ministra poljoprivrede Republike Uzbekistana da su se te selekcije odlično pokazale na teritoriji Uzbekistana. To je veoma važna potvrda kvaliteta onoga što Srbija može da ponudi - istakao je Radošević.

Foto: Kurir Televizija

Velika šansa za domaće kompanije

Uzbekistan, kako je objasnio, poseduje značajan potencijal u oblasti navodnjavanja, što dodatno otvara mogućnost za razvoj proizvodnje i saradnju dve zemlje.

- Prednost Republike Uzbekistana jeste i to što imaju određeni zaokret u svojoj poljoprivrednoj politici, a pre svega izuzetno veliki potencijal kada je navodnjavanje u pitanju. To je izuzetno značajno za proizvodnju kvalitetnog semenskog materijala. Govorimo o 2,5 miliona hektara u sistemu za navodnjavanje, što je ogroman potencijal. Kada spojimo njihove mogućnosti i potrebe sa našim znanjem, selekcijama i proizvodnim kapacitetima, dobijamo ozbiljan prostor za saradnju - naveo je državni sekretar.

Upravo pristup tržištu Uzbekistana Radošević vidi kao jednu od najvećih prilika za domaće proizvođače i kompanije iz oblasti agrara.

- Ono što je za nas zajedno značajno jeste pristup tržištu. Sve to stvara ozbiljne preduslove da se naše kompanije nađu na tržištu Uzbekistana. To je za nas veoma važno, jer nije cilj samo da imamo dobru saradnju na papiru, već da naše kompanije dobiju mogućnost da svoje proizvode, znanje i tehnologiju plasiraju na jedno veliko i perspektivno tržište. Istovremeno, želimo da naglasimo da Republika Srbija ima povoljnu investicionu klimu i očekujemo da se zainteresovane kompanije iz oblasti agrara nađu i na našim prostorima. Dakle, saradnja treba da bude obostrana - da srpske kompanije izađu na tržište Uzbekistana, ali i da kompanije iz Uzbekistana prepoznaju Srbiju kao mesto za ulaganje i poslovanje - zaključio je Radošević.

03:30 VELIKA ŠANSA ZA SRPSKU POLJOPRIVREDU! Državni sekretar otkrio šta Srbiji donosi saradnja sa Uzbekistanom: "Imamo veliki potencijal za izvoz" Izvor: Kurir televizija

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