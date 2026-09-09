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Uvođenje carine od tri evra na male pošiljke iz Kine već je ostavilo trag na onlajn kupovinu. U prva dva meseca primene novih pravila broj deklaracija za male pošiljke iz zemalja van Evropske unije pao je za 44 odsto.

U istom periodu prošle godine evidentirano je gotovo 67.000 takvih deklaracija, dok ih je ove godine bilo oko 37.500. Istovremeno je naplaćeno više od 214.000 evra.

"Carinska služba ne uručuje direktno pošiljke, pa mi nemamo problema sa uručenjem i naplatom, ali prema informacijama sa terena nije bilo većih problema u naplati“, rekla je Melita Buljan iz Carinske uprave za Dnevnik Nove TV.

EU sprema još jedan trošak za pakete

Evropska unija sada ide korak dalje i priprema reformu carinskog sistema. Zbog ogromnog broja paketa koji svakodnevno ulaze na teritoriju EU planira se i uvođenje nove naknade za rukovanje pošiljkama.

"Radi se o naknadi koja bi se plaćala carinskoj službi s obzirom na to da veliki broj takvih pošiljaka ulazi na carinsko područje EU, pa tako i Hrvatske. Ideja je da se određena davanja i troškovi carinske službe pokriju tom naknadom za rukovanje“, objasnila je Buljan.

Iako su formalni carinski dužnici platforme preko kojih se roba prodaje, u praksi bi i ovaj dodatni trošak mogao da bude prebačen na kupce.

To bi značilo tri evra carine po vrsti robe, uz dodatnu naknadu za rukovanje.

Koliko će ona tačno iznositi, tek treba da propiše Evropska komisija.

Milijarde paketa stižu iz Kine

"Na različite načine pokušava se stati na put masovnoj kupovini proizvoda koji su jeftini, nekvalitetni i koje ne možemo da kontrolišemo. U Evropsku uniju sa kineskog tržišta svake godine stigne više od četiri milijarde paketa. Ne postoji inspekcijski nadzor koji može sve to da kontroliše“, rekla je Biljana Borzan, poslanica u Evropskom parlamentu.

Ideja je da bi naplata nove naknade mogla da počne već u novembru, ali sve zavisi od pravila koja tek treba da budu doneta.