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Mnogi bi se verovatno složili da nema ničeg goreg nego kada zagrizemo sočno i ukusno voće, a potom shvatimo da smo zajedno s njim pojeli i insekta. Međutim, postoji nešto što bi neke moglo još više da iznenadi - veliki broj ljudi tokom života nesvesno pojede smolu koju proizvode određene vrste insekata, i to zajedno sa voćem.

Reč je o prirodnoj smoli koju proizvode sitni insekti iz porodice Kerriidae. Njome se mogu premazivati različite vrste voća i povrća kako bi duže ostali sveži. Takvi premazi koriste se, između ostalog, na jabukama, kruškama, breskvama, nektarinama, krastavcima, citrusima i avokadu, piše Serious Eats.

Ovi insekti uglavnom žive u tropskim krajevima, uključujući Šri Lanku, Tajvan, Indiju, Filipine i druge zemlje jugoistočne Azije. Kako objašnjava entomološkinja Moli Kek, insekti proizvode smolu kako bi zaštitili svoje telo.

Smola se koristi već vekovima

U prirodi se očvrsla smola može pronaći u obliku malih nakupina na granama žbunja i niskog drveća. Ljudi je prikupljaju hiljadama godina: seku grane na kojima se nalazi, zagrevaju smolu, a potom je pročišćavaju i filtriraju kako bi mogla da se koristi u različite svrhe - od proizvodnje boja za tekstil i kozmetike do lakova za drvo. Tokom tog procesa insekti koji proizvode smolu uginu.

Smola je poznata pod nazivom lak (lac), a od njenog naziva izveden je i izraz "šelak“ (shellac). Ljudi je koriste još od davnina, dok se njena primena u prehrambenoj industriji pominje još od 19. veka.

Zašto se onda njome premazuje voće?

Zaštitni sloj produžava trajnost voća

Većina voća prirodno ima tanak voštani sloj koji služi kao zaštita od oštećenja izazvanih svetlošću, gljivicama, bakterijama i gubitkom vode. To je posebno važno jer neke vrste voća sadrže čak oko 90 odsto vode.

Problem nastaje nakon berbe. Voće se pere kako bi se uklonili zemlja i druge nečistoće, a pranjem se uklanja i deo njegovog prirodnog zaštitnog sloja.

Bez njega plodovi se lakše oštećuju, brže gube vodu i postaju osetljiviji na bakterije i druge štetnike, posebno tokom transporta od voćnjaka do prodavnice.

Zato se nakon pranja, sortiranja i uklanjanja oštećenih plodova na voće mogu nanositi jestivi zaštitni premazi. Oni često sadrže prehrambenu smolu lak u kombinaciji sa skrobom biljnog porekla, masnim kiselinama ili drugim supstancama.

Takvi premazi nanose se potapanjem, četkanjem, valjcima ili prskanjem. Količina koja je potrebna za premazivanje jednog manjeg ploda izuzetno je mala - reč je o svega nekoliko miligrama, odnosno manje od jedne kapi.

Prema stručnjacima, pravilno primenjeni jestivi premazi mogu produžiti trajnost voća i povrća za otprilike 10 do 14 dana, iako to zavisi od vrste namirnice, količine vode koju sadrži i debljine kore.

Zašto je voće nakon toga tako sjajno?

Zaštitni premazi nemaju samo praktičnu funkciju. Voću daju i karakterističan sjaj koji mnogi potrošači povezuju sa svežinom i kvalitetom.

Ipak, nije svaki premaz napravljen od smole dobijene od insekata. Koriste se i druge supstance, među kojima su karnauba vosak, dobijen od brazilske palme, kao i pčelinji vosak.

Lak se za određene vrste voća koristi zato što u nekim uslovima pruža bolju zaštitu, posebno pri visokoj vlažnosti i tokom dugotrajnog skladištenja.

Nije, međutim, svo voće premazano, niti se na svakoj vrsti koristi isti premaz. Na primer, organsko voće ne sme biti tretirano sintetičkim premazima, dok se smola lak može koristiti u ekološkoj proizvodnji.

Da li je takav premaz bezbedan za konzumaciju?

Prema američkoj Agenciji za hranu i lekove (FDA), jestivi premazi i voskovi namenjeni voću i povrću podvrgavaju se proverama bezbednosti.

Premazi na bazi smole lak koriste se i u prehrambenoj industriji, na primer u proizvodnji slatkiša, čokolade i drugih proizvoda, gde mogu biti označeni kao „prirodni premaz“ ili "slastičarski premaz“.

U farmaceutskoj industriji ista supstanca koristi se kao zaštitni premaz za neke lekove.

Za veliku većinu potrošača takvi premazi smatraju se bezbednim. Ipak, kao i kod drugih sastojaka, retke alergijske reakcije ili određena zdravstvena stanja mogu predstavljati izuzetak.

Sama smola nema izražen ukus ni miris, pa stručnjaci navode da je veoma malo verovatno da će uticati na ukus ili teksturu hrane.

Ponekad se na premazanom voću mogu pojaviti bele ili mlečne mrlje. To se može dogoditi kada su plodovi izloženi visokoj vlažnosti, toploti ili naglim promenama temperature. Iako takav izgled može biti neprijatan, voće je i dalje bezbedno za jelo i ukus ne bi trebalo da mu bude promenjen.

Problem za vegane i neke verske zajednice

Postojanje premaza životinjskog porekla ipak otvara određena etička i verska pitanja.

Insekti od kojih se dobija lak ne smatraju se košer životinjama. Deo vernika, međutim, smolu upoređuje sa medom, koji takođe proizvodi životinja koja se ne smatra košer životinjom, pa se rasprava svodi na pitanje da li se smola smatra izlučevinom životinje ili njenim delom.

Za vegane je situacija jednostavnija, ali i problematičnija. Insekti uginu tokom procesa prikupljanja smole, a sam premaz nastaje zahvaljujući radu životinja.

Zbog toga neki vegani pokušavaju da izbegavaju voće premazano takvim supstancama. Problem je što potrošač često ne može jednostavno da utvrdi kojim je premazom određeni plod tretiran.

Verovatno ste ga već pojeli, a da niste ni znali

Iako saznanje da se voće može premazivati supstancom životinjskog porekla nekima može biti neprijatno, za većinu ljudi nema razloga za zabrinutost.

Smola lak koristi se u prehrambenoj industriji već decenijama, a u odgovarajuće obrađenom i dozvoljenom obliku smatra se bezbednim sastojkom.

Drugim rečima, moguće je da ste tokom života već mnogo puta pojeli voće premazano ovom smolom, a da toga uopšte niste bili svesni.