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Nekretnina, koja je izgrađena 1932. godine, kompletno je renovirana, a ima i podrum.

- Renoviran salonac na odličnoj mikrolokaciji u Starom gradu, idealan je za porodičan život, kao i za prestižne poslovne prostorije. Stan se nalazi na I spratu uredne zgrade od ukupno IV. Odlikuje ga autentičan stil, karakterističan za salonske stanove i praktičan raspored. Visina plafona u stanu daje osećaj većeg prostora i obilje prirodne svetlosti - piše u oglasu objavljenom na portalu 4zida.

Dvostrano orjentisan salonac

Dodaje se i da je stan po svojoj strukturi dvosoban i sastoji se od:

ulaznog hodnika,

prostrane dnevne sobe,

spavaće sobe,

odvojene kuhinje sa trpezarijom sa prirodnom ventilacijom,

kupatila,

zasebnog toaleta.

Kako se navodi u oglasu stan je dvostrano orijentisan sa dve terase.

- Na jednu terasu se izlazi iz dnevne sobe, gleda na gradsku zonu i centralnu ulicu, a na drugu se izlazi iz trpezarije i kuhinje i ona je okrenuta ka mirnom dvorištu zgrade. Glavni deo rekonstrukcije stana je već urađen, zamenjene su sve vodovodne i elektro instalacije, postavljena spoljašna stolarija sa savremenim troslojnim staklima, elektro roletnama i komarnicima. Ulazna vrata su dvokrilna Bosal, spušteni plafoni sa ambijentalnom rasvetom, mokri čvorovi..- detaljno se objašnjava u oglasu.

Fale samo sitni radovi

U oglasu piše i da su preostali samo manji radovi u stanu, što budućem kupcu omogućava da enterijer uredi po sopstvenom ukusu i potrebama.

- Bez obzira na frekventnost ulice gde se ova nepokretnost nalazi, u stanu je mir i tišina zbog debljine zidova. Samim tim je termo i zvučna izolacija odlična. Grejanje je na struju, ugrađene su dve klime, 18-ica i 12-ica, kao i norveški radijator. Stan je uknjižen 1/1 na vlasnika, što kupcima daje mogućnost kreditne kupovine - ističe se u oglasu.

Cena ove nekretnine površine 61 m2 je 265.000 evra.