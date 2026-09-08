Evo koliko košta dvosoban stan na Zelenom vencu: U pitanju je salonac kakav se retko viđa u oglasima
- Na Zelenom vencu prodaje se renoviran dvosoban salonac od 61 kvadrat u Brankovoj ulici, po ceni od 265.000 evra, odnosno 4.344 evra po kvadratu.
- Stan je izgrađen 1932. godine, ima dve terase, podrum i uknjižen je 1/1, pa je moguća i kupovina na kredit.
Nekretnina, koja je izgrađena 1932. godine, kompletno je renovirana, a ima i podrum.
- Renoviran salonac na odličnoj mikrolokaciji u Starom gradu, idealan je za porodičan život, kao i za prestižne poslovne prostorije. Stan se nalazi na I spratu uredne zgrade od ukupno IV. Odlikuje ga autentičan stil, karakterističan za salonske stanove i praktičan raspored. Visina plafona u stanu daje osećaj većeg prostora i obilje prirodne svetlosti - piše u oglasu objavljenom na portalu 4zida.
Dvostrano orjentisan salonac
Dodaje se i da je stan po svojoj strukturi dvosoban i sastoji se od:
- ulaznog hodnika,
- prostrane dnevne sobe,
- spavaće sobe,
- odvojene kuhinje sa trpezarijom sa prirodnom ventilacijom,
- kupatila,
- zasebnog toaleta.
Kako se navodi u oglasu stan je dvostrano orijentisan sa dve terase.
- Na jednu terasu se izlazi iz dnevne sobe, gleda na gradsku zonu i centralnu ulicu, a na drugu se izlazi iz trpezarije i kuhinje i ona je okrenuta ka mirnom dvorištu zgrade. Glavni deo rekonstrukcije stana je već urađen, zamenjene su sve vodovodne i elektro instalacije, postavljena spoljašna stolarija sa savremenim troslojnim staklima, elektro roletnama i komarnicima. Ulazna vrata su dvokrilna Bosal, spušteni plafoni sa ambijentalnom rasvetom, mokri čvorovi..- detaljno se objašnjava u oglasu.
Fale samo sitni radovi
U oglasu piše i da su preostali samo manji radovi u stanu, što budućem kupcu omogućava da enterijer uredi po sopstvenom ukusu i potrebama.
- Bez obzira na frekventnost ulice gde se ova nepokretnost nalazi, u stanu je mir i tišina zbog debljine zidova. Samim tim je termo i zvučna izolacija odlična. Grejanje je na struju, ugrađene su dve klime, 18-ica i 12-ica, kao i norveški radijator. Stan je uknjižen 1/1 na vlasnika, što kupcima daje mogućnost kreditne kupovine - ističe se u oglasu.
Cena ove nekretnine površine 61 m2 je 265.000 evra.
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