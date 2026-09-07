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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa generalnim direktorom Francuske agencije za razvoj (AFD) Kristofom Lekartjeom o saradnji i podršci te agencije Srbiji u procesu energetske tranzicije, sa osvrtom na razvoj nuklearnog programa i dugoročno planiranje razvoja energetskog sektora.

- Srbija se nalazi u prvoj fazi razvoja nuklearnog programa u kojoj radimo na jačaju institucionalnih i stručnih kapaciteta i sagledavamo sve preduslove za donošenje budućih odluka. Uz podršku AFD-a, u toku je izrada studije razvoja ljudskih resursa za potrebe nuklearnog programa. Nuklearni program nije samo pitanje tehnologije i izgradnje elektrane, već pre svega dugoročnog razvoja stručnih kadrova i institucija koje će biti sposobne da planiraju, regulišu, nadziru i bezbedno upravljaju ovako složenim sistemom. Zbog toga je razvoj ljudskih resursa jedan od ključnih preduslova za svaki naredni korak. Cilj je da ove, kao i preostale studije predviđene prvom fazom razvoja nuklearnog programa, budu završene do sredine sledeće godine - rekla je ministarka.

Ministarka je istakla da AFD pruža značajnu podršku Srbiji i u strateškom planiranju energetske tranzicije i ostvarivanju dugoročnih ciljeva dekarbonizacije do 2050. godine.

- Srbija je na putu transformacije energetskog sektora ka čistijim izvorima energije, što je definisano našim strateškim dokumentima. Taj proces mora biti pažljivo planiran kako bismo istovremeno smanjivali emisije, očuvali energetsku sigurnost i obezbedili uslove za privredni rast. U saradnji sa AFD-om biće izrađene analize koje će sagledati uticaj različitih scenarija dekarbonizacije na sigurnost snabdevanja, ekonomski rast i otvaranje novih radnih mesta, kao i investicione potrebe energetskog sektora - rekla je Đedović Handanović.

Foto: Nenad Kostić

Ona je ukazala da Elektromreže Srbije u saradnji sa AFD-om realizuju projekat modernizacije i digitalizacije tranfostanice Pančevo, po uzoru na već dve digitalizovane trafostanice u Francuskoj, u kojoj će se koristiti najsavremenija tehnologija i biti prva takva tranfostanica na Balkanu.

Generalni direktor Francuske agencije za razvoj (AFD) Kristof Lekartje istakao je opredeljenost agencije za podršku naporima Srbije da dekarbonizuje energetski sektor i obezbedi sigurnost snabdevanja energijom u složenim okolnostima.

Dodao je da se mnoge zemlje u Evropi suočavaju sa energetskim izazovima a da iskustvo Francuske u izgradnji i upravljanju novih proizvodnih niskougljeničnih kapaciteta električne energije može pomoći Srbiji da obezbedi dovoljno energije i ispuni ciljeve u procesu energetske tranzicije.

Sastanku su prisustvovali generalni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković, generalna direktorka Elektromreža Srbije Jelena Matejić i ambasadorka Francuske u Srbiji Florans Ferari.