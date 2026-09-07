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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović predsedavala je danas sedmom sednicom Radne grupe za učešće u realizaciji projekta „Izgradnja energetskog objekta za proizvodnju električne energije RHE Bistrica“.

Na sednici Radne grupe analizirane su aktivnosti na pripremi tehničke i tenderske dokumentacije, koordinacija sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), kao i pripreme za naredne faze realizacije.

Ministarka Đedović Handanović rekla je da je podneto 245 zahteva za dobijanje uslova za različite vrste dozvola i saglasnosti pred nadležnim organima, od kojih je deo sproveden u poslednjih šest meseci što govori o obimu pripremnih aktivnosti koje su u toku, a koje nisu sve završene, i u narednom periodu se očekuje jednak obim aktivnosti.

„Od početka godine smo imali dobru i efikasnu saradnju između nadležnih institucija, za koju se nadamo da će se nastaviti i dodatno intenzivirati, jer nas očekuje period sa mnogo aktivnosti na projektu. U prethodnom periodu, između ostalog, potvrđena su četiri urbanistička projekta čime je ostvaren kompletan planski osnov neophodan za realizaciju projekta. Dobijeno je ukupno osam lokacijskih uslova, a još šest je u proceduri i biće pribavljeno do kraja septembra. Proglašeno je i šest rešenja o javnom interesu za eksproprijaciju, čime je omogućeno rešavanje imovinsko-pravnih odnosa na svim parcelama koje su definisane planskim dokumentima“, rekla je ministarka.

Ona je dodala da su urađeni i predati Državnoj revizionoj komisiji idejni projekti za glavni sistem i priključno razvodno postrojenje, u završnoj fazi je izrada 11 idejnih projekata, koji će do kraja godine takođe biti predati na reviziju, a idejni projekti i projekti za građevinsku dozvolu rade se istovremeno.

Prema njenim rečima, početak pripremnih radova očekuje se u narednim mesecima, a tender za radove na glavnom postrojenju biće raspisan sledeće godine, uz poštovanje svih zahteva Japanske agencije za međunarodnu saradnju, sa kojom je takođe intenzivirana saradnja i sa kojom iduće godine treba da bude potpisan ugovor o zajmu tokom specijalizovane izložbe EXPO 2027.

„Projekat je danas u punom zamahu, sve aktivnosti su značajno ubrzane, posebno od kraja prošle godine. U skladu sa trenutnom dinamikom, očekuje se da se početkom naredne godine stvore uslovi za izdavanje građevinske dozvole za glavni objekat“, navela je Đedović Handanović.

Ona je podsetila da reverzibilna hidroelektrana Bistrica predstavlja jedan od najznačajnijih strateških energetskih projekata Republike Srbije, sa ukupnom instalisanom snagom oko 660 MW i godišnjom proizvodnjom oko 1.600 gigavat-časova električne energije.

Na sednici je zaključeno da će efikasna koordinacija između nadležnih institucija u narednom periodu biti naročito potrebna za rešavanje pitanje odlaganja materijala iz iskopa, kao i u vezi sa razmatranjem i usvajanjem studije o proceni uticaja na životnu sredinu i društvo koju izrađuje JICA.

Na sednici radne grupe učestvovali su, pored ostalih, ministarka građevinarstva saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov, predstavnici nadležnih ministarstava uključenih u projekat, „Elektroprivrede Srbije“, „Elektrodistribucije Srbije“, „Puteva Srbije“, Republičkog geodetskog zavoda, opština Priboj i Nova Varoš i članovi projektnog tima.