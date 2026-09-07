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Vrednost tržišta nepokretnosti u Republici Srbiji u prvom polugodištu 2026. godine iznosila je 4,2 milijarde evra, što predstavlja rast od 10,1% u odnosu na prvo polugodište 2025. godine, dok je broj kupoprodajnih ugovora iznosio 61.343, što je neznatno povećanje od 0,2% u odnosu na isti period prethodne godine.

Tržište stanova zabeležilo je porast vrednosti tržišta u odnosu na prvo polugodište 2025. godine od 11,4% dok je broj ugovora smanjen za 1,9%. Osim stanova, tržišna vrednost poslovnih prostora porasla je za 30%, uz rast broja ugovora od 6,4%. Tržište garažnih prostora takođe pokazuje porast vrednosti za 16,8% i rast broja ugovora za 9,6%. Povećanje broja ugovora za 14,9% i vrednosti za 3,2% zabeleženo je u segmentu građevinskog zemljišta. Kod tržišta kuća uočen je rast vrednosti od 7,5% uz smanjenje broja ugovora od 2,2%. Tržište poljoprivrednog zemljišta je zabeležilo smanjenje broja ugovora od 14,1%, dok je vrednost porasla za 18,8%.

Promet tržišta stanova 2,5 milijardi evra

Najveći deo ukupne vrednosti prometa na tržištu nepokretnosti investiran je u stanove, sa iznosom od 2,5 milijardi evra i udelom od 61% ukupno prometovane vrednosti. Za kupovinu kuća izdvojeno je 328 miliona evra (8%), za građevinsko zemljište 282,8 miliona evra (7%), za poslovne prostore 212,9 miliona evra (5%), a za poljoprivredno zemljište 125,6 miliona evra (3%).

Grad Beograd dominira u ukupnoj vrednosti prometovanih stanova sa udelom od 55%. Takođe, ima najveće učešće u vrednosti prometovanih garažnih prostora (68%), kao i u vrednosti poslovnih prostora (51%) i građevinskog zemljišta (50%). S druge strane, region Vojvodine prednjači u vrednosti prometa poljoprivrednog zemljišta sa udelom od 69%, kao i u prometu kuća (43%) i vikendica (57%).

Najveći broj kupoprodajnih ugovora u prvom polugodištu 2026. godine dostavljen od strane javnih beležnika je na području Osnovnog suda u Novom Sadu – 5.543, dok je najveći obim novčanih sredstava ostvaren na području Prvog osnovnog suda u Beogradu u iznosu od 841,3 miliona evra.

Kancelarije Javni beležnik Ljubica Bajić i Javni beležnik Mirjana Simović Aleksić sa teritorije Osnovnog suda u Novom Sadu su kancelarije sa najvećim brojem dostavljenih kupoprodajnih ugovora u prvom polugodištu 2026. godine – po 876 ugovora, dok je kancelarija Javni beležnik Ana Petrović sa teritorije Prvog osnovnog suda u Beogradu kancelarija sa najvećim obimom novčanih sredstava od oko 129,9 miliona evra.

Na kredite plaćeno 14 odsto ugovora

Kreditno finansiranje zabeleženo je u 14% ugovora o prometu nepokretnosti što predstavlja porast od jednog procentnog poena u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći deo ovih sredstava usmeren je na kupovinu stanova: u 33% ugovora o kupoprodaji stanova evidentirano je kreditno plaćanje, što predstavlja porast od 3 procentna poena u odnosu na isti period prethodne godine.

Kada je reč o najvišim cenama prometovanih nepokretnosti u Republici Srbiji u prvom polugodištu 2026. godine, najveći iznos novčanih sredstava izdvojen za stan je na teritoriji gradske opštine Stari grad (Grad Beograd) i iznosi 2,6 miliona evra, što je ujedno najskuplji kvadrat prodat po ceni od 12.000 EUR/m2. Najskuplja kuća prodata je na teritoriji gradske opštine Savski venac (Grad Beograd) za 2,1 milion evra, a najskuplje garažno mesto je plaćeno 77.000 evra na teritoriji gradske opštine Stari grad (Grad Beograd).

Osim Polugodišnjeg izveštaja o stanju na tržištu nepokretnosti, Republički geodetski zavod od ove godine objavljuje i izveštaj „Statistika cena nepokretnosti“ koji pruža korisnicima statistički prikaz podataka o prometu nepokretnosti u Republici Srbiji. Ovaj izveštaj donosi nove informacije o prosečnim cenama nepokretnosti kao što su: prosečna cena stanova u prvom polugodištu 2026. godine u Republici Srbiji koja je iznosila 100.157 evra, a prosečna cena kuća 39.334 evra.

Objavljivanjem Izveštaja o stanju na tržištu nepokretnosti, zatim Statistika cena nepokretnosti i drugih publikacija Republičkog geodetskog zavoda, kao i podataka iz Registra cena nepokretnosti, RGZ nastoji da doprinese većoj transparentnosti i boljem funkcionisanju samog tržišta, ali i da pomogne svim donosiocima odluka u vezi sa strateškim pitanjima u oblasti nepokretnosti.