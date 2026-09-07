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- Više od pola miliona građana se do sada prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara. Istovremeno smo na portalu Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs, imali oko 820.000 upita građana koji su želeli da provere da li su nosioci prava na novčanu naknadu iz Akcionarskog fonda.

Želimo da u vremenu globalnih izazova i nestabilnosti, podržimo kućne budžete naših građana i omogućimo da svaka porodica lakše planira svoje troškove.

Prijavljivanje za novčanu naknadu od 6.000 dinara je počelo u ponoć, u noći između nedelje i ponedeljka, i trajaće do 21. septembra. Nakon toga, od 22. do 25. septembra slede uplate novčane naknade.

Još jednom da podsetim da se za ovu novčanu naknadu prijavljuju punoletni građani koji nisu nosioci prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije. Oni koji imaju status nosioca prava, u skladu sa navedenim zakonom, pravo na novčanu naknadu ostvaruju iz Akcionarskog fonda i ne treba da se prijavljuju.

Važno je da pomoć bude dostupna svima koji imaju pravo na nju, da procedura za prijavu bude jednostavna i da novac stigne brzo, kao što smo i obećali.

Nastavljamo da vodimo odgovornu ekonomsku politiku i da pomažemo i podržavamo naše građane - napisao je Siniša Mali na Instagramu.