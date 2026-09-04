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Međimurska županija obezbedila je 106.500 evra u županijskom budžetu za jednokratnu finansijsku pomoć od 300 evra namenjenu najugroženijim starijim stanovnicima sa minimalnim prihodima. Pomoć je namenjena za 355 korisnika nacionalne naknade za starije osobe na području županije, a isplata novca počinje sledeće nedelje.

Reč je o novoj meri županijskih vlasti čiji je cilj da pruže direktnu podršku građanima koji su u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Nacionalnu naknadu za starije osobe, koja u Hrvatskoj iznosi 160 evra mesečno, na nivou cele države prima nešto manje od 20.000 stanovnika.

Novac za osnovne životne troškove

Govoreći o razlozima za uvođenje ove mere, međimurski župan Matija Posavec istakao je da je odluka doneta nakon detaljne analize potreba najugroženijih grupa stanovništva.

"Zajedničkim dogovorom i saradnjom ove smo godine pomoć iz županijskog budžeta usmerili prema korisnicima nacionalne naknade za starije osobe. Utvrdili smo da je reč o grupi naših sugrađana koja je u najvećem riziku i kojoj je dodatna pomoć najpotrebnija. Zato smo obezbedili 300 evra pomoći za svakog korisnika, a sredstva će moći da iskoriste za račune, ogrev, lekove ili druge životne troškove“, istakao je Posavec.

Župan je potvrdio da su stariji građani svojim radom dali ključan doprinos razvoju regiona i da lokalna zajednica ima obavezu da im obezbedi dostojanstvene uslove za život.