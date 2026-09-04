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Sve je više stranih radnika koji posao i bolji život traže u Srbiji, a među njima su i državljanke Šri Lanke. Ane i Anjali koje rade u restoranu u Beogradu za Mondo su ispričale kako izgleda njihov život daleko od domovine, koliko zarađuju, šta im ostane kada plate sve troškove i da li mogu da šalju novac porodici.

Za jednu od njih, život u Srbiji počeo je u decembru, a prvi susret sa našom zemljom bio je prilično težak. Nije znala srpski, nije bila naviknuta na hladnoću, a trebalo joj je vremena i da se privikne na domaću hranu.

Ipak, najveći problem nije bio novac, već udaljenost od porodice.

"Najviše mi je nedostajala porodica. Majka i dve sestre su mi najviše nedostajale", kaže Ane.

Koliko im ostane od plate?

Kada je reč o zaradi, obe sagovornice ističu da su primanja u Srbiji dobra u poređenju sa mogućnostima koje bi imale kod kuće, ali da se slika značajno menja kada se uračunaju troškovi života.

Ane kaže da joj nakon što plati sve što je potrebno za život ostane veoma malo novca.

"Iako imam dobru platu u poređenju sa onim što bih mogla da zaradim na Šri Lanki, troškovi života su porasli. Nakon što pokrijem sve životne troškove, obično ostane malo. Trudim se da uštedim koliko god mogu", priča ona.

Kaže i da ne izdvaja veliki deo novca za pomoć porodici, jer joj nakon svakodnevnih troškova u Srbiji ne ostaje dovoljno.

Kod druge sagovornice situacija je još konkretnija. Ona je na prva dva posla imala obezbeđen smeštaj, pa joj je plata bila dovoljna za hranu, piće i ostale lične potrebe. Danas, međutim, sama plaća stan i račune.

"Stan plaćam 300 evra, a računi su oko 10.000 dinara. Dok smo i suprug i ja radili, uspevali smo da pokrijemo troškove bez većih problema", kaže Anjali.

Međutim, njen suprug se 2024. godine preselio u Irsku, pa sada sama snosi gotovo sve troškove života.

"Nakon kirije, računa, hrane i ostalih osnovnih troškova, ostane mi samo oko 100 evra mesečno", kaže ona.

U mesecima kada se pojave nepredviđeni troškovi, suprug joj finansijski pomogne.

Njeno iskustvo pokazuje i koliko smeštaj koji obezbeđuje poslodavac može da promeni finansijsku računicu stranih radnika. Dok je imala besplatan smeštaj, plata joj je omogućavala da lakše pokrije svakodnevne potrebe. Sada veliki deo primanja odlazi na stanovanje.

"Cene su mnogo porasle"

Obe sagovornice navode i da im Srbija danas deluje skuplje nego kada su prvi put došle.

Ane kaže da su u početku stvari bile pristupačnije, ali da su troškovi u međuvremenu porasli.

Anjali je u Srbiju stigla u decembru 2021. godine i kaže da su od tada cene gotovo svega značajno porasle.

"Cene hrane, pića i svakodnevnih namirnica veoma su brzo porasle", kaže ona.

Ona, međutim, nema mogućnost da direktno uporedi svoju zaradu u Srbiji sa zaradom na Šri Lanki, jer pre dolaska u Srbiju nikada nije radila. Nakon fakulteta se udala i došla u Srbiju, gde je dobila prvi posao u životu.

Od problema sa jezikom do srpskog koji danas mnogo bolje govori

Kada su stigle u Srbiju, obe su imale problem sa jezikom.

Agencija koja je dovela jednu od njih rekla joj je da će moći da koristi engleski, ali u praksi je komunikacija sa kolegama često bila moguća samo uz pomoć aplikacije za prevođenje.

"Kolege nisu govorile engleski, a ja nisam znala srpski. To je značajno uticalo i na moj posao", priča Anjali.

Danas je situacija drugačija. Kaže da srpski govori mnogo bolje i da joj je zbog toga lakše da komunicira i radi.

Ni klima joj nije bila laka za prihvatanje. U Srbiju je stigla u decembru, a hladnoća joj je bila potpuno novo iskustvo.

"To mi je bilo prvo iskustvo života u tako hladnoj klimi", kaže ona.

Trebao joj je period da se navikne i na tradicionalnu srpsku hranu.

Od lošeg prvog posla do osećaja da je "jedna od njih“

Njena iskustva sa ljudima u Srbiji nisu uvek bila ista.

Na prvom poslu, u održavanju higijene, nije imala dobro iskustvo sa kolegama. Međutim, na drugom, a zatim i na sadašnjem poslu, kaže da je doživela potpuno drugačiji odnos.

"Kolege su veoma ljubazne, dobre i pružaju podršku. Dobro funkcionišemo kao tim i uvek pomažemo jedni drugima. Zaista sam srećna sa sadašnjim kolegama", kaže Anjali.

Posebno pamti porodicu kod koje je radila kao bebisiterka. Toliko su se zbližili da su je, kada su se 2023. preselili na Tajland i otvorili restorane, pozvali da pođe sa njima.

Ona je ipak odlučila da ostane u Srbiji.