Slušaj vest

Ako je s vremenom počeo da se uleže ili više ne pruža potporu kao nekada, postoji nekoliko jednostavnih načina kojima možete pokušati da vratite čvršći i stabilniji osećaj tokom spavanja.

Ulegnut ili previše mekan dušek može negativno uticati na kvalitet sna i celokupno osećanje nakon buđenja. Odgovarajuća čvrstina važna je za pravilnu potporu kičmi i rasterećenje tačaka pritiska, a može doprineti i prijatnijem položaju tela tokom spavanja, smanjiti nelagodu i poboljšati ukupni kvalitet odmora.

Međutim, stariji dušeci s vremenom mogu da izgube prvobitnu čvrstinu zbog svakodnevnog korišćenja i habanja, zbog čega se mnogi nađu pred pitanjem da li treba odmah kupiti novi. Dobra je vest da postoji nekoliko jednostavnih načina kojima možete pokušati da učvrstite postojeći dušek i poboljšate njegova potporna svojstva.

Foto: Nina Lishchuk/Shutterstock

Različite tehnike, poput rotiranja i - kod modela koji to dopuštaju - okretanja dušeka, ulaganja u čvršći naddušek, postavljanja šperploče ili daske kao dodatne potpore, pa čak i zamene letvica ili podloge kreveta, mogu uticati na osećaj njegove čvrstine.

Osim toga, prilagođavanje položaja spavanja, uzimanje u obzir raspodele telesne težine i gustine samog dušeka mogu pomoći u pronalaženju čvršće i prijatnije površine za spavanje. Pravilna briga o dušeku, uključujući redovno čišćenje i korišćenje zaštitne navlake, takođe može pomoći da se produži njegov vek trajanja i očuvaju potporna svojstva.

Saveti i tehnike za čvršću površinu za spavanje

Jedna od prvih stvari koje možete učiniti kako biste poboljšali osećaj čvrstine jeste da redovno rotirate dušek, a ako je reč o dvostranom modelu, i da ga okrećete. S vremenom se na dušeku mogu pojaviti udubljenja i neravne površine zbog težine tela i pritiska kojem je neprestano izložen.

Svakih šest meseci dušek možete zarotirati za 180 stepeni, odnosno zameniti položaj dela na kojem su glava i noge, a modele koji su predviđeni za korišćenje sa obe strane možete i prevrnuti. Na taj način habanje se ravnomernije raspoređuje po njegovoj površini.

Kada se osećate loše, odricanje od jutarnje kafe vam pomaže na duže staze Foto: Shutterstock

Druga mogućnost je korišćenje naddušeka. Ako želite čvršći osećaj, odaberite odgovarajući model od materijala poput lateksa ili gušće memorijske pene, koji istovremeno može pomoći u rasterećenju tačaka pritiska. Važno je odabrati odgovarajuću debljinu i proveriti da li naddušek odgovara dimenzijama postojećeg dušeka.

Razmislite i o postavljanju čvrstog komada šperploče ili odgovarajuće daske između dušeka i okvira kreveta (odnosno letvica) kako biste mu pružili dodatnu potporu. Čvršća podloga može smanjiti osećaj propadanja i površini za spavanje dati veću stabilnost.

Ponekad problem uopšte nije samo u dušeku, nego u starim ili istrošenim letvicama, odnosno opružnoj bazi, koja više ne pruža odgovarajuću potporu. U tom slučaju, zamena dotrajale podloge novom, čvrstom i izdržljivom može znatno poboljšati ukupnu stabilnost i potporu kreveta.

Ponekad je dušeku potrebno samo dobro provetravanje

Dušek je dobro povremeno provetriti kako bi višak nakupljene vlage mogao da ispari. Vlaga koja se tokom vremena nakuplja zbog znojenja i vlažnosti vazduha može uticati na njegovu strukturu i osećaj pod telom. Kako biste ga provetrili, ostavite ga na suvom i sunčanom mestu jednom do dva puta godišnje.

Ako imate dušek od memorijske pene, možete pokušati da održavate spavaću sobu nešto hladnijom. Memorijska pena reaguje na temperaturu, pa pri nižim temperaturama može delovati gušće i čvršće.

Prilagodite krevet svojim navikama spavanja

Možete isprobati i kombinaciju različitih metoda kako biste krevet prilagodili vlastitim potrebama i preferencijama. Na primer, nekim osobama će kombinacija čvršćeg naddušeka i redovnog rotiranja dušeka pružiti željeni nivo potpore, dok će drugi morati da odu korak dalje i isprobaju različite debljine šperploče ili potpornih dasaka kako bi pronašli idealnu ravnotežu između udobnosti i čvrstine.

U zavisnosti od vremenskih uslova, pa čak i hormonskog statusa, potpuno je normalno da se tokom noći znojimo. Foto: Shutterstock

Pri pokušaju prilagođavanja čvrstine dušeka važno je uzeti u obzir i položaj u kojem najčešće spavate, telesnu težinu, kao i gustinu dušeka. Osobama koje spavaju na boku ili imaju sitniju telesnu građu obično će odgovarati mekša površina nego onima koji spavaju na stomaku ili leđima, odnosno višim i krupnijim osobama.

Drugim rečima, ne postoji jedan idealan nivo čvrstine koji će jednako odgovarati svima. Cilj je pronaći površinu koja telu pruža dovoljno potpore, a istovremeno ostaje prijatna za vaš uobičajeni položaj spavanja.

Kada je ipak vreme za novi dušek?

Imajte na umu da se izrazito istrošen dušek ili onaj koji je izgubio svoja potporna svojstva možda neće moći u potpunosti obnoviti jednostavnim prilagođavanjima i prepravkama. U tom slučaju, ulaganje u novi dušek odgovarajuće čvrstine često je najefikasnije rešenje. Vredi odvojiti vreme za odabir dušeka koji će pružiti odgovarajuću potporu telu, ali i nivo čvrstine i udobnosti koji odgovara vašim navikama spavanja.

Kao poslednje, privremeno rešenje, možete pokušati da dušek stavite direktno na pod. Čvrsta površina ispod njega može smanjiti osećaj propadanja, ali takav položaj s vremenom može nepovoljno uticati na dušek, pa je najbolje koristiti ga samo kratkotrajno – na primer, dok čekate da vam stigne novi, čvršći dušek.