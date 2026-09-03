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Država u septembru počinje sa masovnom isplatom novog paketa finansijske podrške, a u centru pažnje je jednokratna novčana naknada od 6.000 dinara namenjena svim punoletnim građanima. Kod građana i dalje postoji mnogo nedoumica, posebno kada je reč o statusu u Akcionarskom fondu, načinu prijave i rokovima za podizanje novca.

Kako ne biste ostali bez sredstava koja vam po zakonu pripadaju, detaljno objašnjavamo kompletnu proceduru, sa svim tehničkim detaljima, izuzecima i skrivenim "cakama" u procesu prijave.

Ko ima pravo na 6.000 dinara (Osnovni uslovi)

Da bi novac legao na vaš račun, u trenutku preseka stanja morate ispunjavati četiri uslova. Pravo na pomoć imaju sva punoletna lica koja:

Imaju navršenih 18 godina.

Poseduju državljanstvo Republike Srbije.

Imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije.

Poseduju važeću ličnu kartu. Status u Akcionarskom fonsu: Da li morate da se prijavite?

Najvažniji korak pre nego što uopšte pokušate da se prijavite jeste provera vašeg statusa u Akcionarskom fondu. Od vašeg statusa u ovom fondu zavisi kompletan dalji postupak.

Kako da proverite svoj status? Počevši od 7. septembra 2026. godine, građani će na portalu Uprave za trezor imati posebnu opciju da ukucaju svoje podatke i provere da li se već nalaze u evidenciji Akcionarskog fonda.

Scenario A: Prijavljeni ste u Akcionarskom fondu

Ukoliko provera pokaže da ste u evidenciji, vaša obaveza se tu završava. Ne morate da podnosite nikakvu prijavu. Ministar finansija je zvanično potvrdio da će se licima iz ove grupe iznos od 6.000 dinara uplatiti potpuno automatski preko Akcionarskog fonda.

Scenario B: Niste prijavljeni u Akcionarskom fondu

Ukoliko niste nosilac prava na besplatne akcije i niste u fondu, niti ste penzioner ili primalac socijalne pomoći, vi spadate u grupu građana koja mora da podnese prijavu kako bi dobila novac.

Detaljan vodič za prijavu: Šta vam je potrebno i kako teče provera

Za građane koji moraju da se prijave, procedura počinje 7. septembra i traje tačno do 21. septembra 2026. godine. Prijavljivanje se ne obavlja na šalterima, već isključivo elektronskim putem, na zvaničnom portalu Uprave za trezor na adresi: idp.trezor.gov.rs.

JMBG (Jedinstveni matični broj građana)

Registarski broj važeće lične karte Šta se dešava nakon što kliknete "Prijavi se"?

Vaši podaci ulaze u takozvani Privremeni registar koji formira Ministarstvo finansija. Ovaj registar ukršta baze podataka sa MUP-om, PIO fondom, Ministarstvom za rad, Ministarstvom pravde i Ministarstvom privrede.

MUP direktno proverava ispravnost vašeg JMBG-a i broja lične karte. Ukoliko su podaci tačni, MUP Ministarstvu finansija prosleđuje vaše ime i prezime. Nadležni organi takođe proveravaju da li je podnosilac prijave upisan u matičnu knjigu umrlih. Ovaj proces provere tačnosti traje najviše pet dana, a podaci iz Privremenog registra biće trajno obrisani godinu dana nakon stupanja zakona na snagu.

Ukoliko dođe do tehničke greške ili smatrate da ste nepravedno odbijeni, reklamacije u vezi sa isplatom podnosiće se isključivo elektronski, na istom portalu Uprave za trezor.

Gde leže novac i šta ako nemate račun?

Isplata 6.000 dinara počinje 22. septembra i trajaće sukcesivno do 25. septembra. Glavni isplatilac ovog paketa pomoći je Banka Poštanska štedionica.

Ukoliko u odabranoj banci (ili Poštanskoj štedionici) nemate otvoren tekući račun, to ne predstavlja problem. Banka će vam u roku od pet dana od zahteva Ministarstva finansija potpuno besplatno otvoriti poseban namenski račun na koji će leći 6.000 dinara. Otvaranje, vođenje ovog računa, prenos sredstava i podizanje gotovine na šalteru biće oslobođeni svih bankarskih naknada i provizija.

Rokovi za podizanje novca

Ovo je detalj na koji građani moraju da obrate posebnu pažnju, jer sredstva ne mogu stajati na računu unedogled, a pravila se razlikuju zavisno od načina isplate:

Novac isplaćen iz budžeta (za građane koji su se sami prijavili): Sredstva morate podići u roku od godinu dana. Nakon tog roka, namenski računi se gase, a neiskorišćen novac vraća se u državnu kasu.

Novac isplaćen iz Akcionarskog fonda (za automatske primaoce): Za ova sredstva ne postoji rok za podizanje novca.

Specifične kategorije: Ko još dobija novac automatski, a ko mora da pazi?

Zakon predviđa izuzetke za najugroženije kategorije, kojima novac leže bez ikakve prijave i provera.

Penzioneri i primaoci socijalne pomoći: Oslobođeni su prijave. Njih će država automatski prijaviti i novac će im biti uplaćen na račune na koje već primaju penziju ili socijalnu pomoć.

Naslednici preminulih lica: Preko milion isplata odnosi se na preminula lica. Njihovi zakonski naslednici ne moraju da se prijavljuju, njima će sredstva preminulog (uvećani iznosi od 12.000 ili 18.000 dinara) biti automatski isplaćena u skladu sa završenim ostavinskim postupkom.

Primaoci dečijeg dodatka: Ova kategorija građana 14. septembra automatski dobija posebnu pomoć od 25.000 dinara. Međutim, ukoliko žele da dobiju i opštu pomoć od 6.000 dinara, oni moraju da podnesu prijavu na portalu Uprave za trezor od 7. septembra.

Zbog masovnosti isplate, očekuje se pojava "phishing" kampanja i lažnih SMS poruka. Svoje podatke (JMBG i broj lične karte) ostavljajte isključivo na adresi idp.trezor.gov.rs. Ne klikćite na linkove koji vam stižu u porukama i ne unosite podatke na nezvaničnim sajtovima.