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Jedna objava na društvenim mrežama u Facebook grupi "Život u Nemačkoj“ pokrenula je lavinu pitanja sa kojim se, sudeći prema sadržaju objave, suočava jedna porodica: koliko zapravo vredi vreme provedeno sa decom?

Autor objave kaže da radi kao vozač kamiona u Nemačkoj i da mesečno zaradi oko 3.400 evra. Problem je što taj posao ima svoju cenu koja se ne može izraziti samo novcem.

Od ponedeljka do petka gotovo nikada nije kod kuće. Posebno ga je pogodio događaj iz škole.

- Radim kao vozač kamiona i mesečno zaradim oko 3.400 evra, ali me od ponedeljka do petka gotovo nikada nema kod kuće. Sin je nedavno u školi nacrtao porodicu bez mene i rekao učiteljici da tata samo dođe da spava za vikend. Supruga želi da prihvatim posao u svom mestu za 2.300 evra, kako bih svakog dana bio kod kuće. Imamo kredit i svaka nam je plata važna. Vredi li 1.100 evra više ako zbog toga propuštam odrastanje sopstvenog deteta? - napisao je on.

Upravo ga je taj trenutak naterao da ozbiljno razmisli o tome koliko ga posao udaljava od sopstvene porodice. Jer novac koji donosi kući nije mali, ali vreme koje provodi van kuće više ne može da se vrati.

Supruga mu predlaže posao za 2.300 evra

Njegova supruga zbog svega toga želi da prihvati drugi, lokalni posao, ali to bi značilo manju zaradu nego što sada zarađuje kao vozač kamiona.

Sa druge je mogućnost da svakog dana bude kod kuće, viđa sina, učestvuje u njegovom odrastanju i bude deo svakodnevnog porodičnog života.

Usledili su brojni komentari.

- Ne, nije sve u novcu. Nećeš videti odrastanje sina.

- Dobro je sve dok tvoj sin ne nacrta komšiju pored mame.

Javila se i jedna korisnica koja je rekla da je njen otac dolazio kući samo tri puta godišnje, ali da ga je ona ipak crtala kao člana porodice. Dodala je da joj nije jasno zbog čega se toliko pažnje pridaje tome što otac dolazi samo vikendom.

Jedan korisnik je, međutim, napisao:

- Svejedno nećeš biti sa njima ni sa 2.200 evra, jer tada će im biti još teže - niti para, niti tebe.

Ipak, najviše je onih koji ističu da bi porodica trebalo da bude na prvom mestu.

- Porodica na prvom mestu. Pare su važne, ali dođu i prođu. Ljubav dece i roditelja nema cenu. Koliko sam toga propustio zbog porodice, nikada nisam zažalio. Zapamti to. Srećno.

- Prihvati manje plaćen posao i budi sa svojom porodicom.