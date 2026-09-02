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Novi Olinia Carga, poznat i kao Olinia 2, razvijen je prvenstveno za gradsku dostavu i mala preduzeća. Reč je o kompaktnom električnom vozilu sa dva sedišta, namenjenom kratkim svakodnevnim rutama, a ne dugim putovanjima ili zahtevnim poslovima.

Glavna prednost trebalo bi da bude cena. Olinia Carga košta oko 8.400 dolara (7.200 evra), što ga čini znatno pristupačnijim od većine klasičnih električnih komercijalnih vozila.

Iako je mali, Olinia Carga može da ponese oko 650 kilograma tereta. Prema trenutno dostupnim informacijama, domet sa jednim punjenjem iznosi oko 120 kilometara, što možda ne zvuči mnogo, ali ovaj kamionet nije ni pravljen za duga putovanja.

Vozilo je pre svega namenjeno dostavi robe u gradovima, gde je važnija niska cena korišćenja nego veliki domet.

Važna stvar - punjenje

Još jedna zanimljiva stvar je punjenje. Olinia Carga trebalo bi da može da se puni iz obične kućne utičnice, bez potrebe za posebnom infrastrukturom za brzo punjenje. Za sada nisu objavljeni podaci o kapacitetu baterije niti maksimalnoj snazi punjenja.

Prema rečima Roberta Kapuana Tripa, koji vodi projekat, korišćenje ovog vozila moglo bi da bude oko četiri puta jeftinije od upotrebe uporedivog komercijalnog vozila sa benzinskim motorom.

Kompanija Olinia, iza koje stoji podrška meksičke države, još nije počela serijsku proizvodnju. Planirano je da se od kraja septembra do decembra izabere proizvodni partner, pri čemu je jedan od glavnih uslova da kompanija bude u većinskom meksičkom vlasništvu.

Nada meksičkih vlasti

Cilj je proizvodnja 10.000 vozila tokom prve godine, a navodno je već rezervisano oko 8.000 primeraka. Ako projekat uspe, godišnja proizvodnja bi kasnije mogla da dostigne čak 50.000 vozila.

1/4 Vidi galeriju Meksiko je predstavio malo električno vozilo Olinia Carga koje bi moglo da popuni prostor između popularnih trotočkaša i klasičnih dostavnih kombija i pikapova. Foto: Olinia

Lokalna proizvodnja jedan je od ključnih ciljeva čitavog projekta. Meksičke vlasti žele da Olinia pomogne razvoju domaće industrije električnih automobila, umesto da se tržište oslanja isključivo na uvoz jeftinih vozila.

Ipak, najveći problem trenutno predstavljaju baterije. One čine oko 40 odsto ukupne vrednosti vozila, dok Meksiko još nema dovoljno razvijenu domaću proizvodnju baterija za ovakav projekat, pa se čeka rešenje i za tu kariku u proizvodnom lancu.