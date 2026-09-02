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Novim zakonskim rešenjem, vreme priznato za odgoj deteta u zakonskom penzijskom osiguranju povećava se sa dosadašnjih 2,5 na punih 3 godine, što donosi dodatnih 0,5 penzijskih bodova (Entgeltpunkte) po detetu.Iako novo pravilo zvanično stupa na snagu 1. januara 2027. godine, zbog tehničkih i administrativnih prilagođavanja Nemačko penzijsko osiguranje (Deutsche Rentenversicherung) počeće sa isplatama tokom 2028. godine.

Penzioneri pri tome neće izgubiti ni cent - sav novac koji im pripada za 2027. godinu biće isplaćen retroaktivno, u vidu jednokratnog zaostatka.

Koliko tačno iznosi povećanje i isplata zaostataka?

Visina dodatka zavisi od trenutne vrednosti penzijskog boda, koja iznosi 42,52 evra. Pola boda (0,5) donosi tačno 21,26 evra bruto mesečno po detetu. Zavisno od broja dece rođene pre 1992. godine, penzioneri mogu očekivati srazmerno veće mesečne dodatke, ali i značajne iznose jednokratnih retroaktivnih isplata za celu 2027. godinu.

Keramičar u Nemačkoj za dve godine kupio kuću Foto: Shutterstock

Da li je potrebno podnositi zahtev?

Za veliku većinu penzionera podnošenje posebnog zahteva nije potrebno:Postojeći penzioneri: Svi koji su u penziji pre 1. januara 2028. godine dobiće uvećanje i zaostatke automatski.Budući penzioneri: Ako su podaci o odgoju dece već uneti na vašem penzijskom računu, sistem će promenu sprovesti samostalno.

Ko mora da reaguje?

Samo oni roditelji kojima staž za odgoj dece do sada nikada nije zvanično unet u sistem, treba da provere i predaju evidenciju nadležnoj penzijskoj službi.Važno je napomenuti da su navedeni iznosi u bruto vrednostima, te podležu redovnim davanjima za zdravstveno osiguranje i negu, a mogu uticati i na određene socijalne naknade (poput pomoći za stanovanje / Wohngeld ili osnovnog osiguranja / Grundsicherung).