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Govoreći o značaju proizvodnje humanoidnih robota u Srbiji, Jovanović je rekao da je reč o tehnologiji koja je u velikoj ekspanziji i koja će u narednim godinama imati sve širu primenu.

- Početak proizvodnje humanoidnih robota u Šapcu, u fabrici Mint, kineskog proizvođača i marke Adžibot je od neprocenjivog značaj za našu privredu, našu ekonomiju i za pozicioniranje Srbije više ne samo kao regionalnog tehnološkog i tehničkog lidera, nego evropskog i svetskog - započeo je Jovanović.

On je istakao da je reč o novoj tehnologiji čiji se značaj očekuje da bude sve veći, navodeći procene prema kojima bi u narednih 25 godina tržište humanoidnih robota moglo da bude vredno koliko dva puta tržište automobila u ovom trenutku.

1/8 Vidi galeriju Roboti igrali Moravac uz zvuke harmonikaša Vuka Đokića Foto: TV Pink Printscreen

- Naime, u pitanju je nadolazeća, nova tehnologija za koju se procenjuje daće do 2050. godine tržište humanoidnih robota biti vredno kao dva puta tržište automobila u ovom trenutku. Rast proizvodnje humanoidnih robota je u prvih 6 meseci ove godine tri puta veći nego prošle godine. Pogotovo je bitno što su u pitanju Adžibot ili Agibot roboti kineske proizvodnje, koji zauzimaju čak 44% udela u proizvodnji na nivou celog sveta. Ovo znači da je Srbija atletskim rečnikom ušla u pucanj i da smo u pravom trenutku dobili vrhunsku tehnologiju kojaće sigurno uticati na dalji rast srpske ekonomije, bruto društvenog proizvoda, plata i penzija - nastavio je.

Govoreći o tome ko će obučavati i trenirati humanoidne robote i da li Srbija ima dovoljno stručnjaka za njihov razvoj, Jovanović je naglasio da sami roboti predstavljaju samo hardver koji mora da se trenira i uči.

- Ti roboti su samo hardver koji mora da se trenira, da se uči, i zato je bitno da se svi činioci u Srbiji, dakle počev od privrede, preko javne uprave, Kancelarije za IT i eUpravu i svih ostalih, uključe u taj proces nalaženja primene robota. Njihova primena je stvarno široka, od primene u industriji, u poljoprivredi, u namenskoj industriji, u javnoj upravi, u turizmu, ugostiteljstvu.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović. Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, Srbija sada treba da iskoristi znanje i iskustvo koje je stekla u razvoju softvera i veštačke inteligencije kako bi se to znanje primenilo i na treniranje humanoidnih robota.

- Bitno je da sada iskoristimo prednosti našeg IT sektora, znanje koje smo stekli i napravili razvijajući softvere veštačke inteligencije, da testiramo i treniramo robote, svako u svom segmentu. Konkretno, mi nameravamo i ovde u Ložionici, ali i u Kragujevcu, u inovacionom distriktu koji upravo spremamo da otvorimo, da imamo centre za treniranje robota i njihovu primenu u javnoj upravi.

Jedno od pitanja koje se nameće sa razvojem humanoidnih robota jeste i da li bi oni u budućnosti mogli da zamene ljude u pojedinim zanimanjima, pa i u poslovima poput novinarstva i televizijske produkcije. Jovanović, međutim, smatra da građani ne bi trebalo da strahuju od toga da će roboti zameniti ljude, već da će razvoj ove tehnologije otvoriti nova radna mesta.

- Ne treba građani da se brinu da će roboti da zamene ljude. Roboti će da donesu nova radna mesta, kao što smo rekli. Potrebni su nam mladi stručnjaci koji će raditi na kalibraciji, treniranju, proizvodnji robota, i njihova primena će biti u onim poslovima koji su opasni za ljude, koji su monotoni za ljude, repetitivni procesi, recimo u industriji na proizvodnim trakama ili rukovanje sa opasnim hemikalijama. Tako da ne treba imati nikakvog straha da će roboti nas da zamene, već treba pozitivno razmišljati o tome, u smislu da će to neverovatno pokrenuti dalje srpsku privredu i našu ekonomiju - zaključio je dr Mihailo Jovanović.

02:20 ROBOTI STIŽU U SRPSKU PRIVREDU Jovanović poručuje "Ne treba da se brinemo da će zameniti ljude" Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs

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