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Za toplotne pumpe moguće je dobiti do 6.250 evra, odnosno čak do 8.750 evra za domaćinstva koja su u riziku od energetskog siromaštva.

Građani koji planiraju ulaganje u obnovljive izvore energije od 2. septembra mogu da se prijave za sredstva Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, piše IstraIN.

Poziv je otvoren za građane cele Hrvatske, što znači da mogu da se prijave vlasnici porodičnih kuća iz Pule, Rovinja, Poreča, Pazina, Umaga, Labina i drugih istarskih gradova i opština.

Na raspolaganju je ukupno 38 miliona evra, a prijave počinju u sredu, 2. septembra, u 9 časova. Zahtevi se podnose isključivo elektronskim putem, preko sistema eFZOEU.

Za šta se može dobiti novac?

Subvencije obuhvataju ugradnju toplotnih pumpi za grejanje, hlađenje i pripremu sanitarne tople vode, solarnih elektrana za sopstvenu potrošnju, kao i baterijskih sistema za skladištenje električne energije.

Podrška pokriva do 50 odsto prihvatljivih troškova. Domaćinstva koja su u riziku od energetskog siromaštva mogu da ostvare subvenciju do 70 odsto troškova.

Za toplotne pumpe moguće je dobiti do 6.250 evra, odnosno do 8.750 evra za domaćinstva u riziku od energetskog siromaštva.

Za solarne elektrane maksimalna subvencija iznosi 6.000 evra, odnosno do 8.400 evra za ugrožena domaćinstva.

Za baterijske sisteme moguće je dobiti do 5.600 evra, odnosno do 7.840 evra.

Ko ima pravo da se prijavi?

Pravo na prijavu imaju fizička lica koja su vlasnici ili suvlasnici porodične kuće, pod uslovom da imaju prijavljeno prebivalište na adresi i u mestu gde se kuća nalazi najmanje 30 dana pre podnošenja prijave.