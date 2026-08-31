Poznata turistička agencija ostala bez licence: Računi u blokadi, putnici bez novca, Ministarstvo uputilo hitan apel građanima
Turistička inspekcija je po saznanju da je bilo problema sa realizacijom putovanja čiji je organizator turistička agencija (TA) Lord travel prvo pokrenula nadzor nad njom a zatim pošto je utvrđeno da su joj računi u blokadi pokrenuta je procedura za utvrđivanje insolventnosti, a 13. avgusta je podnet predlog za oduzimanje licenca jer putnicima nije nakon otkaza putovanja vratila novac u zakonom propisanom roku, saopštilo je Ministarstvo turizma i omladine.
U saopštenju se pojašnjava da se postupak utvrđivanja insolventnosti sprovodi shodno odredbama pravilnika o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja i da insolventnost organizatora putovanja nesposobnost plaćanja dospelih obaveza u iznosu i u roku dospeća u periodu od najmanje 30 dana, pa se ona utvrđuje i i zapisnički konstatuju prvog i tridesetog dana.
Tek po proteku ovog navedenog roka, dostavljanjem zapisnika o utvrđivanju insolventnosti osiguravajućem društvu čiju garanciju putovanja organizator poseduje, stiču se uslovi za aktiviranje garancije putovanja, navodi se u saopštenju i dodaje da kada se aktivira garancija putovanja, putnici dostavljaju osiguravajućem društvu zahtev za nadoknadu, uz potrebnu dokumentaciju.
Svi putnici koji su se obratili turističkoj inspekciji obavešteni su o načinu utvrđivanja insolventnosti i propisanim rokovima, a po završetku postupka utvrđivanja insolventnosti, i dostavljanju konačnog zapisnika osiguravajućem društvu, biće im dostavljena i informacija o načinu podnošenja zahteva za nadoknadu.
Iz ministarstva pozivaju oštećene putnike pomenute turističke agencije koji se nisu do sada obraćali turističkoj inspekciji, da to učine u najkraćem roku, kako bi bili blagovremeno obavešteni o narednim koracima.
Biznis Kurir/Blic