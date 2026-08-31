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Turistička inspekcija je po saznanju da je bilo problema sa realizacijom putovanja čiji je organizator turistička agencija (TA) Lord travel prvo pokrenula nadzor nad njom a zatim pošto je utvrđeno da su joj računi u blokadi pokrenuta je procedura za utvrđivanje insolventnosti, a 13. avgusta je podnet predlog za oduzimanje licenca jer putnicima nije nakon otkaza putovanja vratila novac u zakonom propisanom roku, saopštilo je Ministarstvo turizma i omladine.

U saopštenju se pojašnjava da se postupak utvrđivanja insolventnosti sprovodi shodno odredbama pravilnika o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja i da insolventnost organizatora putovanja nesposobnost plaćanja dospelih obaveza u iznosu i u roku dospeća u periodu od najmanje 30 dana, pa se ona utvrđuje i i zapisnički konstatuju prvog i tridesetog dana.

Tek po proteku ovog navedenog roka, dostavljanjem zapisnika o utvrđivanju insolventnosti osiguravajućem društvu čiju garanciju putovanja organizator poseduje, stiču se uslovi za aktiviranje garancije putovanja, navodi se u saopštenju i dodaje da kada se aktivira garancija putovanja, putnici dostavljaju osiguravajućem društvu zahtev za nadoknadu, uz potrebnu dokumentaciju.

Svi putnici koji su se obratili turističkoj inspekciji obavešteni su o načinu utvrđivanja insolventnosti i propisanim rokovima, a po završetku postupka utvrđivanja insolventnosti, i dostavljanju konačnog zapisnika osiguravajućem društvu, biće im dostavljena i informacija o načinu podnošenja zahteva za nadoknadu.

Iz ministarstva pozivaju oštećene putnike pomenute turističke agencije koji se nisu do sada obraćali turističkoj inspekciji, da to učine u najkraćem roku, kako bi bili blagovremeno obavešteni o narednim koracima.