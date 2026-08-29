Slušaj vest

Penzioneri u Srbiji važe za najažurnije i najurednije platiše, zbog čega se banke doslovno bore za njih nudeći razne gotovinske kredite. Međutim, kada dođemo pred bankarski šalter, visina kredita koji možete da dobijete zavisi isključivo od stroge matematike.

Koliku mesečnu ratu banka dozvoljava?

Prvi korak pre odobrenja kredita je utvrđivanje vaše takozvane kreditne sposobnosti. Prema opštim bankarskim pravilima, ukupne mesečne obaveze (rata kredita) obično ne bi smele da pređu 50% redovnih primanja.

Međutim, ovde postoji jedna važna stavka, banka po zakonu mora da vam ostavi "minimalni iznos za osnovne životne potrebe". Za penziju od 50.000 dinara, maksimalna matematička rata bi bila 25.000 dinara, ali će u praksi neke banke, u zavisnosti od svoje interne politike procene rizika, taj maksimalni iznos rate možda blago spustiti (npr. na 20.000 ili 22.000 dinara).

Koliki je maksimalan rok otplate?

Prema važećim propisima, maksimalan rok za otplatu neobezbeđenih gotovinskih (keš) kredita strogo je ograničen na 71 mesec (nešto manje od 6 godina). To znači da kredit ne možete jednostavno razvući na 10 godina kako biste veštački smanjili mesečnu ratu.

Najveća prepreka: Godine diktiraju uslove

Pre nego što uzmete digitron, morate znati još jedno zlatno pravilo, rok otplate najviše zavisi od starosne granice.

Većina banaka u Srbiji ima strog uslov da poslednja rata kredita mora biti isplaćena do navršene 75. godine života klijenta. Postoje banke koje su malo fleksibilnije, pa uz obavezno plaćeno životno osiguranje tu granicu pomeraju na 78, pa u retkim slučajevima i do 80 godina.

Šta to znači? Ako imate 72 godine, a vaša banka ima limit do 75. godine, vaš kredit može trajati maksimalno 3 godine (36 meseci), bez obzira na onaj zakonski maksimum od 71 mesec. Kraći rok znači veću ratu, a samim tim i manji ukupni iznos koji možete da podignete.

Detaljna računica: Šta dobijate sa 50.000 dinara penzije?

Iako svaka banka ima svoje ponude, prosečne nominalne kamatne stope za penzionerske keš kredite kreću se oko 10,50% do 11,50%, pod uslovom da izaberete fiksnu ratu i prenesete penziju u tu banku.

Iako tačan iznos uvek zavisi od uslova i kamate (EKS) u konkretnoj banci, evo kratkog pregleda šta u praksi možete očekivati:

Maksimalan iznos (oko 1.300.000 dinara): Dobijate ga ukoliko se zadužite na maksimalan rok (71 mesec) i pristanete na maksimalnu ratu od 25.000 dinara.

(oko 1.300.000 dinara): Dobijate ga ukoliko se zadužite na maksimalan rok (71 mesec) i pristanete na maksimalnu ratu od 25.000 dinara. Brža otplata (oko 970.000 - 980.000 dinara): Dostupan iznos ukoliko zadržite istu maksimalnu ratu (25.000 dinara), ali skratite rok otplate na 4 godine (48 meseci).

(oko 970.000 - 980.000 dinara): Dostupan iznos ukoliko zadržite istu maksimalnu ratu (25.000 dinara), ali skratite rok otplate na 4 godine (48 meseci). Rasterećenija opcija (600.000 dinara): Najčešći izbor penzionera u Srbiji, koji podrazumeva prepolovljenu i prijatniju ratu od oko 11.500 dinara tokom 71 meseca. Skriveni troškovi na koje morate obratiti pažnju

Za penzionere je izuzetno preporučljivo da ugovor potpišu sa fiksnom kamatom. Samo na taj način vaša rata ostaje "u dinar ista" od prvog do poslednjeg meseca, bez obzira na skokove Euribora i potrese na svetskom tržištu.

Mnoge banke uz kredit obavezno vezuju životno osiguranje. To je zapravo odlična stavka jer štiti i vašu porodicu, u slučaju najgoreg scenarija, osiguravajuća kuća preuzima isplatu preostalog duga, tako da se on ne prenosi na vaše naslednike.

Gotovo sve banke nude osetno bolje i jeftinije uslove ukoliko otvorite račun kod njih i tu primate penziju. Krediti bez prenosa računa (putem administrativne zabrane) su mogući, ali računajte da su kamate za takve pozajmice drastično veće.