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Penzioneri u Srbiji više ne podižu kredite samo za ugalj i zimnicu - danas najstariji finansiraju renoviranja stanova, kupovinu automobila deci ili plaćanje školarina unucima. Oni su bankama omiljeni klijenti, ali sistem ima oštru granicu.

Merama Narodne banke Srbije od septembra predloženo je poslovnim bankama da penzionerima ili građanima sa nižim primanjima budu niže kamate za keš kredite za oko tri odsto. To se odnosi i na refinansirajuće kredite do milion dinara.

Ključni uslovi

Ukoliko penzioneri nemaju minimum 20.000 dinara penziju i imaju više od 80 godina života, šanse da im neka banka pozajmi novac ravne su nuli.

Za one koji imaju koju godinu manje banke odobravaju potrošačke kredite, a na koji rok i koliko para će dobiti zavisi pre svega od godina starosti penzionera koji traži novčanu pozajmicu. Mnogim bankama je, pak, bitnije koliko godina će penzioner imati u trenutku otplate kredita.

Kredit je uglavnom dostupan penzionerima između 55 i 79 godina koji u trenutku dospeća poslednje rate kredita mogu imati najviše 80 godina.

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Pojedine banke penzionerima stavljaju na raspolaganje niz proizvoda i usluga, uključujući platni račun preko koga mogu primati penziju, gotovinske kredite, dozvoljeno prekoračenje po računu, čekove, kao i debitne kartice sa funkcionalnošću otplate na rate.

12 do 71 mesec je rok na koji banke odobravaju kredite penzionerima

1,5 do 3 miliona dinara je maksimalan iznos kredita za najstarije građane (zavisno od banke)

78 do 80 godina starosti je rok do kada se kredit mora otplatiti (različito od banke do banke)

14 do 16 % fiksna nominalna kamatna stopa (različito od banke do banke) Šta to znači u praksi?

Ako penzioner ima 74 godine, on ne može dobiti kredit na maksimalan rok od 71 meseca (skoro 6 godina). Banka će mu odobriti kredit samo na onaj period koji se završava pre nego što on proslavi 78. rođendan (dakle, maksimalno na 4 godine).

"Kvaka" sa životnim osiguranjem

Banke se obezbeđuju u slučaju smrti klijenta. Ako penzioner premine tokom otplate kredita, a ima polisu osiguranja, preostali dug banci vraća osiguravajuća kuća, a teret duga ne pada na decu i unuke.