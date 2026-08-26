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Penzioner Anges Ker iz Engleske, koji je slučajno sačuvao bure škotskog viskija iz destilerije Glenrots, koje je kao investiciju kupio 1971. godine za 130 funti (150 evra), danas je u prilici da ga proda za 270.000 funti (315.000 evra).

Ker je rekao da je tada odlučio da kupi bure škotskog viskija, kao investiciju, sa namerom da ga proda za pet godina, prenosi BBC.

"Ideja je bila da se svake godine kupuje novo bure tokom pet godina... U šestoj godini biste prodali prvo, kupili drugo a profit biste prisvojili", rekao je Ker.

Ker je kazao da je, čim je kupio bure škotskog viskija, dobavljač bureta bankrotirao, kao i da su svi tragovi njegove kupovine tada nestali, a on je bio uveren da je njegova imovina izgubljena.

"Nisam imao punomoćje, nikakav dokaz o vlasništvu, niti pojma gde je bure. Pomislio sam, to je to, opet sam sve izgubio. Pijem vino, ne viski, i nisam znao šta da radim sa njim, napustio sam ga", rekao je Ker (81), koji je sada penzioner.

Dodao je da je bure sa škotskim viskijem otkrio nekoliko godina kasnije kada ga je kontaktirala kompanija sa sedištem u Glazgovu, da bi tražila naknadu za njegovo skladištenje.

Ker je kazao da je tek nedavno kontaktirao brokera kako bi pokušao da proda bure, kada je dobio vesti da je njegovo bure sa 55 godina starim škotskim viskijem procenjeno na 270.000 funti, što je 2.000 puta veća cena od one koju je platio 1971. godine.

Veruje se da je to najstariji Glenrots viski ponuđen na javnoj prodaji.

Najstariji Glenrots singl molt ikada prodat imao je 51 godinu, i prošle godine je prodat za 37.000 funti po boci.