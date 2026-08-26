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Profesionalni vozači kamiona iz Srbije i regiona Zapadnog Balkana suočavaju se sa ozbiljnim administrativnim izazovima na granicama Evropske unije usled stroge primene pravila o ograničenju boravka ("90/180") i uvođenja EES sistema.

S obzirom na to da se vreme provedeno u Šengen zoni strogo ograničava i elektronski beleži, na graničnim prelazima dolazi do višesatnih zadržavanja. Udruženja prevoznika upozoravaju da ovakva procedura otežava poslovanje, dovodi do nedostatka radne snage i preti da ugrozi lance snabdevanja.

Povodom najavljene protestne šetnje vozača zakazane za 31. avgust i upozorenja na mogući štrajk, o zahtevima transportnog sektora za Biznis Kurir govori Srđan Tošić, predsednik udruženja vozača "381".

Srđan Tošić, vršilac dužnosti predsednika Udruženja vozača Foto: Kurir Televizija

Regionalna protestna šetnja

Kako bi ukazali na hitnost rešavanja ovog problema, prevoznici iz Srbije, Severne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine odlučili su da nastupe jedinstveno.

- Okupljanje je ispred delegacije Evropske unije u Beogradu, od 12 do 14 časova. Sinhronizovano će biti urađeno i u Skoplju, Podgorici i u Sarajevu. Znači, region će ići jedinstveno. U 13 sati predaće se zajedničko pismo i saopštenje, gde ćemo jasno izneti šta su naši razlozi i naši zahtevi - ističe Srđan Tošić.

Tošić: U poslednjih nedelju dana vraćeno oko 50 vozača Najteža situacija trenutno je na granicama sa Mađarskom i Rumunijom, dok je na granici sa Hrvatskom za sada mirno, iako prevoznici navode da je u prethodnom periodu bilo drugačije. Tošić kaže da se vozači zasad najčešće samo usmeno opominju, ali se očekuje da bi situacija mogla da eskalira.

Mogućnost ponovne obustave transporta

Tošić ističe da i dalje žele da zadrže korektan odnos i deluju u okviru propisanih procedura, ali upozoravaju na nove mere ukoliko njihovi apeli ponovo ostanu bez odgovora. Nakon predaje zvaničnog pisma i saopštenja delegaciji Evropske unije tokom protestne šetnje, nadležnim evropskim institucijama biće ostavljen zakonski rok da reaguju i ponude konkretno rešenje za problem ograničenja boravka.

1/5 Vidi galeriju Kamiondžije blokirale granice, prve slike i snimci sa prelaza Foto: Kurir/D.Š.

Tošić jasno naglašava da je sektor transporta spreman na reagovanje ukoliko se situacija u tom roku ne promeni, čime se ostavlja otvorena mogućnost za ponovnu obustavu međunarodnog teretnog saobraćaja.

- Mi smo do sada bili izuzetno korektni i želimo da im damo zakonski rok od predaje pisma. Međutim, ukoliko se ne reši problem, stupa se u štrajk - jasan je Tošić.

Ovakav scenario bi mogao da dovede do potpune blokade transporta na relacijama ka Evropskoj uniji, što bi direktno ugrozilo lance snabdevanja i izazvalo ozbiljne zastoje u privredi. Prevoznici poručuju da je štrajk krajnja mera, ali i jedini preostali mehanizam ukoliko administrativne prepreke nastave da guše njihov rad.

Migraciona pravila utiču na ekonomiju

Predstavnici transportnog sektora smatraju da bi razdvanjanje pitanja migracija od privrednog i ekonomskog delovanja bilo od ključne važnosti. Trenutna pravila, kako objašnjava Tošić, ne prave razliku između radnika u tranzitu i osoba koje turistički borave u EU.

- Oni ovo tretiraju kao pitanje vezano za migrante. Ovo je pitanje ekonomije i pitanje opstanka transporta u Srbiji i na Zapadnom Balkanu - objašnjava on.

Tošić smatra da se ovakvim merama smiruje unutrašnja politička situacija u pojedinim zemljama EU usled migrantskih kriza, ali da to ima neželjene posledice po legalne ekonomske tokove.

- Niko ne kaže da ovo guši ekonomiju. Niko ne kaže da mi vozimo robu evropskim kompanijama i da ne možemo da je prevezemo u roku.

1/8 Vidi galeriju Štrajk kamiondžija - blokirani granični prelazi Foto: Udruženje vozača

Osim samog ograničenja, problem predstavlja i neusaglašenost informacija koje vozači dobijaju na različitim graničnim prelazima unutar Evropske unije. Nezvesnost sa kojom se vozači susreću pri svakom polasku stvara veliki teret.

- Vozači ne mogu da izdrže taj pritisak. Zamislite nekoga ko krene na put i ne zna da li će taj put završiti. Neko ga upozorava, plaši i preti mu kaznama. Borite se sa nekim nevidljivim protivnikom, sa sistemom koji vam ne dozvoljava da legalno radite vaš posao. To je zaista više neka vrsta psihološkog rata.

Pitanje partnerskog odnosa i apel za rešenje

Srbija i zemlje regiona su potpisnice svih važnih konvencija i bilateralnih sporazuma o međunarodnom transportu. Prevoznici posluju legalno, vozila ispunjavaju visoke standarde i prevoze evropsku robu. Tošić naglašava da profesionalni vozači ne zloupotrebljavaju svoj boravak u EU.

- Mi smo tu da se poštuju pravila i zakoni. Razumem da neko ko ide turistički nema potrebe da bude više od 90 dana u Šengenu, ali neko ko je tu poslovno, kakve veze on ima? Jasno mi je da neko ko radi na crno bude proteran, ali mi nije jasno da se legalnom radniku legalne firme, ne prizna radno pravo - navodi sagovornik Biznis Kurira.

On se osvrnuo i na ulogu stranih kompanija koje posluju u Srbiji, ističući da bi njihova aktivnija podrška bila od izuzetnog značaja za pronalaženje rešenja i da je neophodno da prestanu da se drže po strani.

- Daju nam prećutnu podršku, ali oni moraju da lobiraju. Znatno više jedan veliki evropski proizvođač koji ima interese u Srbiji može da uradi, nego ceo transportni sektor - zaključuje Tošić.

Udruženja prevoznika nastavljaju da apeluju na Evropsku komisiju tražeći hitno izuzeće od pravila "90/180" ili uvođenje posebnih viza i statusa za profesionalne vozače u međunarodnom transportu. Ukoliko se administrativni izazovi ne prevaziđu, preti opasnost od ozbiljnih poremećaja u lancima snabdevanja, što bi se negativno odrazilo na ekonomije obe strane.