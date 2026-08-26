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Jedno takvo pitanje postavio je I. S. iz Salcburga:

"Trenutno živim i radim u Austriji, ali mi je potrebna potvrda ili uverenje koliko radnog staža imam u Srbiji radi dobijanja austrijske penzije. Kako mogu da dobijem potvrdu o stažu u Srbiji?"

Odgovor nadležnih institucija je vrlo precizan i umnogome olakšava celu proceduru, jer se većina administrativnog posla obavlja bez vašeg direktnog učešća. Evo šta tačno treba da znate:

Razmena podataka po službenoj dužnosti: Provera i potvrđivanje staža ostvarenog u inostranstvu radi se automatski. U toku samog postupka za ostvarivanje prava na penziju, penzijski fondovi dveju država međusobno razmenjuju propisane međunarodne obrasce.

Dobijanje potvrde pre zahteva za penziju: Ukoliko vam je potvrda o stažu iz Srbije potrebna pre nego što zvanično podnesete zahtev za penziju u Austriji, postupak je sledeći: austrijskom organu socijalnog osiguranja podnosite zahtev za utvrđivanje penzijskog staža u Srbiji. Austrijski penzijski organ će taj zahtev po službenoj dužnosti proslediti Fondu PIO Srbije. Nakon utvrđivanja podataka, potvrda će biti dostavljena i austrijskom organu, ali i vama lično.

Kako se donosi rešenje i obračunava penzija: Kada osiguranik ima staž u drugoj državi (sa kojom postoji potpisan Međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju), rešenje o penziji donosi se tek nakon što inostrani nosilac osiguranja potvrdi podatke o stažu. Međunarodnim ugovorom je regulisano da se za ispunjenje uslova za penziju sabira staž navršen u obe države. Međutim, sam iznos penzije određuje se srazmerno stažu osiguranja koji je ostvaren u svakoj pojedinačnoj državi.