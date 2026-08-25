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U toku su intenzivni radovi na izgradnji novog auto-puta u Banatu. Više od 100 kilometara treba da vodi od Beograda kroz srednji Banat do Zrenjanina i Novog Sada. Projekat je 2021. godine dobio status od posebnog značaja za državu, a prvi radovi počeli su u jesen 2023.

Sa dve bušeće garniture dnevno se postavi četiri do pet šipova na izgradnji mosta preko Sibnice dugog oko 700 metara. Pripremni zemljani radovi vidljivi su i kod petlje Ovča, gde će od Beograda počinjati putovanje novim auto-putem, takozvanim "Vojvođansko P", ka Zrenjaninu, a završavati se kod petlje Novi Sad istok.

"Sama geološka sredina u kojoj gradimo nije previše zahtevna, ali jeste drugačija od onoga što smo imali ranije. Trenutno radimo u sredini koja je do pre stotinak godina bila pretežno močvarna. Prema dosadašnjim geoistraživanjima nemamo neke previše zahtevne lokacije osim lokacija koje su blizu reka", kaže Dušan Stanković, iz stručnog nadzora "Koridori Srbije".

Auto-put Beograd-Zrenjanin-Novi Sad gradi se u dve deonice. Prva je duga 67,6 kilometara od Beograda do Zrenjanina, a druga od Zrenjanina do Novog Sada 37,7 kilometara. Paralelno se izvode radovi na nekomercijalnom putu koji će biti alternativni pravac preko Žablja do Novog Sada.

Foto: Pritnscreen/RTS

"Prevashodno ovo je trasa auto-puta koja prolazi kroz ravničarski poljoprivredni kraj Banata i Južne Bačke, počevši od Zrenjanina pa na gore. Ali je jako izazovan što prolazi kroz poljoprivredna gazdinstva koja nisu nimalo mala", rekao je Jovan Marković iz Koridora Srbije.

Prema njegovim rečima, koridor je zahtevan i zbog toga što prolazi kroz zone zaštićenih područja Potamišija i Ritova donjeg Potisja.

"Imali smo dobru koordinaciju i sa našim privrednicima i poljoprivrednicima kada je u pitanju rešavanje nekih problema. Konkretno imamo problem kada je u pitanju naseljno mesto Aradac, mesna zajednica Aradac i tamošnji poljoprivrednici koji imaju problem sa izlaskom na svoje parcele, podneli smo zahteve, trenutno je ta u fazi rešavanja", kaže Simo Salapura, gradonačelnik Zrenjanina.

Pripremni radovi završeni su na 25-30 odsto trase. Do sada je ugrađeno 4 miliona, od planiranih 17 miliona kubika peska, koji se izvlači iz lokalnih pozajmišta.

"U skladu sa potpisanim ugovorom, sa potpisanim aneksima u ugovorima, tako se radovi i odvijaju. I koliko nam eksproprijacija dozvoljava koja se radi u planu i u skladu sa projektom", kaže Jovan Marković.

Mostovi, petlje i milioni kubika peska

Dušan Stanković kaže da su najveći izazovi sama organizacija, priprema, materijali.

"Ovde u suštini treba 17 miliona kubika materijala za nasip, jako puno betona, jako puno konstrukcija, sve to treba dovesti, treba organizovati i ugraditi kvalitetno", kaže Stanković.

Foto: Pritnscreen/RTS

Svaki novi put osim što spaja gradove i ljude, skraćuje putovanja, stvara nove mogućnosti za privredni razvoj i unapređenje života.

"Ako uzmete obzir činjenicu da se kineski investitor, kompanija Ling Long zainteresovala za dodatno poširenje svojih kapaciteta na lokaciji koja je nadomak auto-puta, na još 70 hektara, to govori o značaju za razvoj privrede u ovom delu. I sami privrednici gledaju lokaciju koja ide uz trasu auto-put", rekao je gradonačelnik Zrenjanina i dodao da su cene parcela uz auto-put značajno povećane.

Novi auto-put u punom profilu sa četiri vozne trake i dve zaustavne, sa pratećim putnim objektima i denivelisanim raskrsnicama, projektovan je za brzinu od 130 kilometara na čas.

Na nešto više od 105 kilometara novog auto-puta koji će Zrenjanin spojiti sa Beogradom i Novim Sadom, biće izgrađena četiri velika i četiri mala mosta, gotovo 50 različitih objekata, nadvožnjaka, podvožnjaka i propusta, kao i sedam saobraćajnih petlji. Rok za završetak radova je 72 meseca.