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Pedsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, prilikom obilaska deonice auto-puta Kuzmin-Sremska Rača, koji će povezati Beograd sa Bijeljinom i Banjalukom, da su radovi na toj saobraćajnici pri kraju i da će novih 18 kilometara, do Sremske Rače, biti otvoreno 15. oktobra.

- Za nas je ovo važan put. On povezuje Beograd i Sarajevo, ali je to put koji povezuje Beograd sa Bijeljinom. Mi radove dobrim delom finansiramo i na teritoriji Republike Srpske, od granice, preko Dvorova do Bijeljine - rekao je Vučić i dodao da bi auto-put kasnije trebalo da se izgradi i do Sarajeva ukoliko bude postojalo interesovanje u Bosni i Hercegovini.

Tokom obilaska gradilišta predsedniku Srbije je rečeno da je izgradnja deonice auto-puta Sremska Rača - Kuzmin s novim mostom preko reke Save u završnoj fazi, te da je sama saobraćajnica završena 89 odsto, a most kod Sremske Rače 99,5 odsto.

1/8 Vidi galeriju Vučić obilazi radove na deonici auto-puta Kuzmin–Sremska Rača, u Bosutu Foto: Kurir.rs/D.Š.

Vučić je precizirao da bi od Bijeljine trasa trebalo da ide dalje preko Brčkog, Modriče, Doboja i Prnjavora do Banjaluke. Podsetio da je Republika Srpska uradila deo saobraćajnice od Banjaluke do Prnjavora i od Prnjavora do Doboja.

- Nedostaje ova deonica od Doboja do Modriče i posebno Modriča-Brčko, Brčko-Bijeljina. Ali, veoma važno da se bar spojimo sa drugim najvećim gradom u Republici Srpskoj, četvrtim ili petim u celoj Bosni i Hercegovini. Bilo bi važno da u budućnosti napravimo i taj put južnije, ka Tuzli i Sarajevu, ali za sada nije pokazivano interesovanje sa sarajevske strane - kazao je predsednik Srbije.

Vučić je potom obišao radove na brzoj saobraćajnici Slepčević-Badovinci i kazao da će biti otvorena do 19. decembra.

Predstavnici Koridora Srbije naveli su da je na osnovnoj trasi te deonice već postavljen asfalt i ograde, te da su radovi na deonici dugoj 15,3 kilometara završeni fizički više od 80 odsto.

Vučić je izjavio i da će prihod od naplate putarina u Srbiji dostići 550 miliona evra, a možda i 600 miliona evra godišnje.

- Bila je procena da ćemo da imamo 350, pa 400, pa 450 miliona evra od naplatnih rampi. Imaćemo 550 miliona evra sigurno, a možda i 600 miliona evra naplate - kazao je on.

Naveo je da stranci biraju da idu kroz Srbiju jer znaju da su putevi dobri i da su najbolje održavani. Vučić je najavio i da će fabrika robota u Šapcu biti otvorena 29. avgusta, kao i da se 30. avgusta otvara Dunavski koridor.