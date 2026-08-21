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Klasični razvodnici i produžni kablovi godinama su bili najbrže rešenje u situacijama kada u stanovima nema dovoljno utičnica ili se uređaji nalaze daleko od zidova. Međutim, savremena pravila uređenja enterijera iz korena menjaju pristup električnim instalacijama, stavljajući fokus na funkcionalnost, skrivanje priključaka i njihovo postavljanje upravo na mestima gde se najviše boravi i radi.

Umesto naknadnog provođenja kablova do kreveta, sofe ili radnog stola, položaj priključaka sve češće se određuje već u prvoj fazi projektovanja. Utičnice mogu da se ugrade u zidove, podove, elemente nameštaja, pa čak i unutar fioka.

U dnevnoj sobi, na primer, podna utičnica može da se postavi ispod stola ili garniture kada je nameštaj udaljen od zida, čime se izbegava razvlačenje kablova preko cele prostorije.

Arhitekte i dizajneri zato ističu da raspored priključaka treba da prati planirani raspored nameštaja, umesto da se električne instalacije naknadno prilagođavaju već uređenom prostoru.

- Ovakav pristup ne znači da će produžni kablovi potpuno nestati iz doma. Oni i dalje mogu biti korisni kada se raspored prostorije menja ili kada se uređaj koristi na mestu koje nije bilo predviđeno prilikom projektovanja. Ipak, ideja je jasna: umesto da se prostor prilagođava utičnicama, utičnice se sve više prilagođavaju prostoru - objašnjavaju stručnjaci.

Ugradnja u nameštaj i moderna rešenja za kuhinju

Promene su posebno vidljive i u spavaćim sobama. Pored klasičnih utičnica, sve češće se ugrađuju USB-A i USB-C priključci direktno u noćne ormariće ili uzglavlja kreveta, što omogućava punjenje uređaja bez potrebe za klasičnim adapterima.

Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Ista praksa primenjuje se i u kućnim kancelarijama, gde se utičnice i USB-C priključci ugrađuju direktno u radnu površinu ili neposredno ispod nje, kako bi se obezbedilo napajanje računara, monitora i druge opreme.

Kuhinje ipak prednjače u primeni ovih trendova, sa rešenjima ugrađenim u kuhinjska ostrva, radne ploče i fioke. Među najpopularnijim su takozvane pop-up utičnice, koje su u ravni sa površinom kada se ne koriste, a pritiskom na dugme se podižu.

Ovakvi sistemi zahtevaju pažljivo planiranje, posebno zbog blizine vode, kao i nešto veća ulaganja, ali značajno doprinose izgledu prostora.

Zbog toga bi u budućnosti električni priključci mogli da postanu gotovo nevidljiv deo doma - raspoređeni na više mesta, ali skriveni u podovima, nameštaju, fiokama i radnim površinama.