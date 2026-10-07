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Pešter i Sjenica postali su jedna od nezaobilaznihg turističkih atrakcija u Srbiji, a turista iz zemlje, regiona ali i sa svih strana sveta sve je više. To pokazuju i konkretni podaci jer opština Sjenica beleži snažan rast turističkog prometa u 2026. godini.

- Prema podacima portala e Turista, zaključno sa 1. oktobrom 2026.godine, usluge smeštaja na teritoriji opštine koristilo je 10.634 turista, što je 42% više nego u istom periodu prethodne godine. Prosečan boravak turista iznosio je 2,1 noć, što potvrđuje da Sjenica postaje sve privlačnija destinacija za odmor i boravak - kaže za RINU turistički vodič i jedan od najboljih promotera tog kraja Sabahudin Abdagić.

Dodaje da posebno raduje struktura turističkog prometa gde su strani gosti činili su 53,7% ukupnog broja turista, dok je učešće domaćih turista iznosilo 46,3%. To znači da je broj stranih turista bio 7,4 % veći od broja domaćih.

- Ovi podaci potvrđuju da Sjenica i Pešter postaju sve prepoznatljivije destinacije, kako na domaćem, tako i na međunarodnom turističkom tržištu. Rast broja gostiju, prosečan boravak duži od dve noći i sve veće interesovanje stranih turista predstavljaju snažan podsticaj za dalji razvoj turizma i unapređenje turističke ponude ovog kraja, kaže Abdagić.