Vlada donela dve odluke za cene goriva: Visina akciza ostaje na snazi do 6. decembra, zabrana izvoza do kraja godine
- Vlada Srbije produžila je privremeno smanjenje akciza na derivate nafte do 6. decembra ove godine.
- Zabrana izvoza nafte i naftnih derivata ostaje na snazi do 31. decembra 2026. godine.
Vlada Republike Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na današnjoj sednici Odluku o izmeni Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja podrazumeva da se smanjenje tih akciza produžava do 6. decembra ove godine.
Članovi Vlade usvojili su i Odluku o izmeni Odluke o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata, kojom se zabrana izvoza te robe produžava do 31. decembra 2026. godine.
Ovakva odluka doneta je imajući u vidu da i dalje postoje značajni poremećaji na međunarodnom tržištu nafte i naftnih derivata, uzrokovani geopolitičkim okolnostima, ograničenjima u lancima snabdevanja i povećanom neizvesnošću na evropskom tržištu energenata. Takođe, nizak vodostaj reke Dunav otežava transport derivata nafte.
Biznis Kurir