Vlada Srbije produžila je privremeno smanjenje akciza na derivate nafte za 25% do 8. novembra.
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Vlada produžila privremeno smanjenje akciza na gorivo: Odluka će važiti do 8. novembra
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Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je u četvrtak odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznosi 25 odsto, do 8. novembra, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija.
Prethodna odluka važila je do nedelje, 1. novembra.
Akciza za olovni benzin iznosi 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar.
Kurir Biznis/Tanjug
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