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Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je u četvrtak odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznosi 25 odsto, do 8. novembra, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu finansija.

Prethodna odluka važila je do nedelje, 1. novembra.

Akciza za olovni benzin iznosi 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar.

Kurir Biznis/Tanjug

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