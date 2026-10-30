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Radnik iz Španije dobio je sudsku bitku protiv poslodavca koji mu je uručio otkaz samo dan nakon što je putem WhatsAppa najavio da će, kada dođe vreme, zatražiti odsustvo zbog rođenja deteta.

Kompanija je kao razlog navela da nije zadovoljio tokom probnog rada, ali nije ponudila konkretne dokaze koji bi potkrepili takvu tvrdnju. Viši sud pravde Kastilje i Leona zato je poništio otkaz i ocenio da postoje indicije da je zaposleni diskriminisan zbog namere da iskoristi zakonom predviđeno odsustvo.

Sud je naložio poslodavcu da radnika vrati na posao, isplati mu zaostale zarade i plati dodatnih 7.501 evro na ime nematerijalne štete.

Poslao poruku, pa sutradan ostao bez posla

Muškarac, koji je radio kao vozač-mehaničar, zaposlio se u kompaniji 4. avgusta 2025. godine, na osnovu ugovora na neodređeno vreme. Bio mu je određen probni rad od četiri meseca, uz bruto mesečnu zaradu od 2.164,46 evra.

Samo tri dana kasnije, 7. avgusta, poslao je poslodavcu poruku putem WhatsAppa i najavio da će, kada za to dođe vreme, zatražiti odsustvo zbog očinstva.

- Moram da vas obavestim da ću, kada dođe vreme, zatražiti odsustvo zbog očinstva - napisao je radnik.

Već narednog dana kompanija mu je saopštila da raskida ugovor jer nije zadovoljio tokom probnog rada.

Radnik je smatrao da je pravi razlog otkaza njegova najava da će koristiti zakonsko pravo na odsustvo, zbog čega se obratio sudu.

Otkaz Foto: Shutterstock

Firma nije dokazala da nije zadovoljio na probnom radu

Prvostepeni sud u Leonu prvobitno je odbio njegov zahtev, ali je radnik podneo žalbu Višem sudu pravde Kastilje i Leona.

Viši sud je ukazao na to da poslodavac može da raskine ugovor tokom probnog rada, ali ne sme da krši osnovna prava zaposlenih niti da donosi diskriminatorne odluke.

Posebno je bilo važno to što je otkaz uručen samo dan nakon poruke o planiranom odsustvu. Sud je ocenio da takav vremenski sled predstavlja ozbiljnu indiciju moguće diskriminacije.

U toj situaciji poslodavac je morao da dokaže da je odluka o otkazu imala drugi, opravdan razlog. Kompanija je, međutim, samo ponovila da radnik nije zadovoljio tokom probnog rada, bez konkretnih dokaza koji bi to potvrdili.

Sud je zato zaključio da poslodavac nije otklonio sumnju da je otkaz bio povezan sa najavom korišćenja odsustva zbog očinstva.

Mora da ga vrati na posao i isplati mu novac

Presudom je kompaniji naloženo da radnika vrati na posao pod istim uslovima i isplati mu zarade koje nije primio od trenutka otkaza.

Naknada za izgubljenu zaradu obračunava se po stopi od 71,16 evra dnevno, a poslodavac mora da plati i dodatnih 7.501 evro zbog nematerijalne štete.

Sud je prilikom određivanja naknade uzeo u obzir španske propise koji predviđaju novčane kazne za veoma teške povrede radnog zakonodavstva, uključujući diskriminaciju zaposlenih.

Ovo nije prvi sličan slučaj u Španiji. Viši sud pravde Kantabrije je 2024. godine poništio otkaz drugom vozaču-mehaničaru, koji je ostao bez posla dve nedelje nakon što je poslodavca obavestio da će postati otac.

I tada je poslodavac kao razlog naveo slab radni učinak, ali je sud zaključio da okolnosti otkaza zahtevaju zaštitu prava zaposlenog.