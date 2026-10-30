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U narednih sedam dana maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 236 dinara za litar, a benzina 207 dinara. Cene goriva u odnosu na prethodnu nedelju ostaju nepromenjene.

Cene naftnih derivata važiće do petka, 6. novembra 2026.

A kako će se dalje kretati cene naftnih derivata u Srbiji, zavisi pre svega od rada Rafinerije u Pančevu, koja je deo Nafne industrije Srbije, kojoj licenca za rad ističe danas.

Zato su sve oči uprte u Vašington i američku Kancelariju za kontrolu strane imovine OFAK. Prema oceni stručnjaka, verovatno će doći do novog produženja licence za rad srpskoj naftnoj kompaniji. Da li će NIS ponovo dobiti 30 dana ili više, to niko u ovom trenutku ne može da kaže.

Nova vlast, stari problemi

O sudbini NIS-a, ocenjuju stručnjaci, odlučuje se u Vašingtonu i Moskvi, a Srbija tu malo šta može da učini. Geopolitička situacija u svetu u ovom trenutku, približavanje Moskve i Vašingtona, posebno po pitanju energetike (dogovor Trampa i Putina o izvozu ruskog dizela u SAD), kao i delimično ublažavanje američkih sankcija Rusiji ide naruku Gaspromnjeftu, koji kupuje vreme, dok se neizvesnost oko NIS-a nastavlja.

To praktično znači da novu vlast u Srbiji čekaju stari problemi. Pobeda Studentske liste na parlamentarnim izborima u Srbiji, kako ističe stručnjak za energetiku Miodrag Kapor, neće značajnije uticati na sudbinu srpske nafte kompanije.

- Prvo treba da sačekamo da se formira nova vlada, ali ja na osnovu njihovih ranijih izjava ne vidim prozor za neke promene po pitanju NIS-a, posebno imajući u vidu sadašnje odnose Vašingtona i Moskve. Očekujem nastavak statusa kvo i odlaganja sankcija sve dok u Beloj kući sedi Donald Tramp. Osim toga, koliko sam shvatio, nova vlast neće da antagonizuje svoje odnose s Kremljom - rekao je Kapor.