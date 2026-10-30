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Dok mnogi penzioneri pokušavaju da pronađu način da povećaju kućni budžet, dodatna zarada ponekad se krije tamo gde je najmanje očekuju. Jesen je, naime, donela priliku za sezonski posao koji ne zahteva posebnu opremu, ali traži strpljenje, vreme i dosta fizičkog napora. Reč je o sakupljanju žira, za koji Hrvatske šume ove godine nude nekoliko evra po kilogramu.

Otkup žira hrasta lužnjaka i kitnjaka, kao i bukvice, počeo je 1. oktobra, a prikupljeno šumsko seme koristi se za obnovu šuma i uzgoj sadnica. Prema zvaničnom cenovniku Hrvatskih šuma, kilogram žira hrasta lužnjaka plaća se 3,30 evra bruto, dok se za kilogram žira hrasta kitnjaka može dobiti 3,50 evra.

Koliko ovaj posao može da se isplati, pokazuje primer penzionerke Božice iz Glogovca, koja je ove jeseni sakupila čak 600 kilograma žira. Iako će joj taj trud doneti približno 2.000 evra bruto zarade, kaže da joj novac nije jedini motiv. Podjednako joj znači vreme koje provodi na svežem vazduhu, posebno imajući u vidu brojne zdravstvene tegobe sa kojima se svakodnevno suočava.

"Da se ne krećem svaki dan, bila bih nepokretna“

Božica već nekoliko godina odlazi u šumu kako bi sakupljala žir na području Hlebina. Osim na tom području, žir sakuplja i u šumi kod Jeduševca.

Iako na prvi pogled može da deluje kao jednostavan posao, dugotrajno saginjanje i sakupljanje plodova sa zemlje zahtevaju znatan fizički napor. Ipak, upravo je svakodnevno kretanje jedan od najvažnijih razloga zbog kojih se ova penzionerka odlučila za takvu aktivnost.

- U penziji sam i moram da budem aktivna. Imam dosta bolesti, šećernu bolest, artritis, giht i epilepsiju. Sve zajedno, dnevno pijem 15 tableta. Da se ne krećem i ne razgibavam svakog dana, bila bih nepokretna. Nije mi važno koliko ću dnevno da sakupim, bitno mi je da se krećem i da imam zadovoljstvo što još mogu nešto da zaradim - ispričala je Božica.

Dnevno sakupi između 15 i 20 kilograma

Ove godine uspela je da sakupi čak 600 kilograma žira. Ako se uzme u obzir cena od 3,40 evra bruto po kilogramu, koju je navela u razgovoru, to znači ukupnu zaradu od 2.040 evra bruto.

Do te količine nije došla preko noći. U proseku dnevno sakupi između 15 i 20 kilograma, a bilo je i dana kada se kući vraćala sa znatno manjom količinom.

- U početku sam kući odlazila i sa 10 kilograma. Ne mogu baš svakog dana da sakupljam žir. Može lepo da se zaradi, a meni je predivno da budem u prirodi. Nemam zadatu normu, polako sakupljam koliko mogu i uživam na svežem vazduhu - objasnila je Božica.

Za razliku od poslova na kojima se od radnika očekuje da ostvare određeni dnevni učinak, Božica sama određuje koliko će vremena provesti u šumi. Takav način rada omogućava joj da fizičku aktivnost prilagodi svojim mogućnostima i zdravstvenom stanju.

"To mi je opuštanje i terapija“

Sakupljanjem žira počela je da se bavi pre nekoliko godina, nakon što je saznala da se šumski plodovi mogu prodavati za otkup. Od tada joj je odlazak u šumu postao svojevrsna navika, ali i način da spoji boravak u prirodi sa dodatnom zaradom.

Dobro poznaje i razlike između vrsta hrasta čije plodove sakuplja. U Glogovcu raste hrast kitnjak, dok na mestima na kojima trenutno sakuplja žir preovlađuje hrast lužnjak.