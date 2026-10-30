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Ukupna spoljnotrgovinska robna razmena Srbije je u periodu januar-septembar iznosila 59,4 milijarde evra (59.449,8 miliona evra), što predstavlja rast od 6,6 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, objavljeno je danas na Republičkom zavodu za statistiku (RZS).

Izraženo u dolarima, ukupna robna razmena bila je 69,04 milijarde dolara (69.038,5 miliona dolara), što predstavlja rast od 11 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz povećan za 13,3 odsto

Izvezeno je robe u vrednosti od 31,23 milijarde dolara (31.231,1 miliona dolara), što čini povećanje 13,3 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 37,8 milijarde dolara (37.807,4 miliona dolara), što je za 9,2 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost od 26,8 milijarde evra (26.894,0 miliona evra), što čini povećanje od 8,9 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Uvoz robe imao je vrednost od 32,5 milijarde evra (32.555,8 miliona evra), što je za 4,9 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine.

Deficit iznosi 6,58 milijardi dolara (6.576,3 miliona dolara), što čini smanjenje od sedam odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Izražen u evrima, deficit iznosi 5,6 milijardi evra (5.661,8 miliona evra), što čini smanjenje od 10,9 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 82,6 odsto i veća je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 79,6 odsto.

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Posmatrano regionalno, najveći udeo u izvozu Srbije imala je Vojvodina (29,9 odsto), a sledi Šumadija i Zapadna Srbija (25,5 odsto), Južna i Istočna Srbija (24 odsto), Beogradski region (19,8 odsto), a oko 0,8 odsto izvoza je nerazvrstano po teritorijama.

Najveći udeo u uvozu Srbije imao je Beogradski region (41,9 odsto), a zatim Vojvodina (30,4 odsto), Šumadija i Zapadna Srbija (16,6 odsto), Južna i Istočna Srbija (9,1 odsto), a oko 1,9 odsto uvoza nije razvrstano po teritorijama.

Ne raspolaže se podacima za AP Kosovo i Metohija.

U strukturi izvoza po nameni proizvoda najviše su zastupljeni proizvodi za reprodukciju, 59,3 odsto (18514,8 miliona dolara), slede roba za široku potrošnju, 28,6 odsto (8929,8 miliona dolara) i oprema, 12,1 odsto (3785,7 miliona dolara). Neklasifikovana roba po nameni ostala je nepromenjena (0,8 miliona dolara).

U strukturi uvoza po nameni proizvoda najviše su zastupljeni proizvodi za reprodukciju, 55,3 odsto (20913,3 miliona dolara), slede roba za široku potrošnju, 20,8 odsto (7857,8 miliona dolara), i oprema, 11,2 odsto (4236,0 miliona dolara).

Neklasifikovana roba po nameni iznosi 12,7 odsto (4800,2 mil. dolara).

Najviše trgujemo sa EU

Spoljnotrgovinska robna razmena bila je najveća sa zemljama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini.

Zemlje članice Evropske unije čine 58,1 odsto ukupne razmene. Glavni spoljnotrgovinski partneri za izvoz su Nemačka, Italija, Bosna i Hercegovina, Kina i Mađarska. Kada je u pitanju uvoz, to su Kina, Nemačka, Italija, Turska i Mađarska.

Naš drugi po važnosti partner jesu zemlje CEFTA, sa kojima postoji suficit u razmeni od 2,9 milijarde dolara (2933,9 miliona dolara), koji je rezultat uglavnom izvoza: žitarica i proizvoda od njih, pića, drumskih vozila, medicinskih i farmaceutskih proizvoda, električnih mašina i aparata.

Izvoz Srbije iznosi 4,2 milijarde dolara (4287,4 miliona dolara), a uvoz 1,3 milijarde doklara (1353,5 miliona dolara) za posmatrani period.

Pokrivenost uvoza izvozom je 316,8 odsto. Izraženo u evrima, izvoz iznosi 3,6 milijarde evra (3693,0 miliona evra), a uvoz 1,1 milijarda evra (1165,3 miliona evra) - suficit iznosi 2,5 milijarde evra (2527,8 milijarde evra), a pokrivenost uvoza izvozom 316,9 odsto).

Posmatrano pojedinačno po zemljama, najveći suficit ostvaren je sa zemljama iz bliskog okruženja: Crnom Gorom (izvoze se najviše lekovi za maloprodaju i voda sa dodatkom šećera, a uvoze se najviše električna energija i sušeno svinjsko meso), Bosnom i Hercegovinom (izvoze se pivo od slada i električna energija, a uvoze se električna energija i konstrukcije i delovi od gvožđa) i Severnom Makedonijom (izvoze se električne energija i električni provodnici, a uvoze se električna energija i katalizatori na nosaču). Značajan suficit u razmeni ostvaren je u razmeni sa Nemačkom, Češkom, Slovačkom. Najveći deficit javlja se u trgovini sa Kinom (najviše zbog uvoza telefona za mrežu stanica). Sledi deficit sa Kazahstanom, Turskom i Poljskom.

Prema odsecima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK), izvoz prvih pet odseka čini 39,3 odsto ukupnog izvoza.

Uvoz prvih pet odseka čini 28,7 odsto ukupnog uvoza, a odsek nerazvrstana roba, u koji se uključuje i roba na carinskom skladištu i u slobodnoj zoni, ima učešće u ukupnom uvozu 13,2 odsto.

U septembru 2026. godine je izvezeno robe u vrednosti od 3,6 milijarde dolara (3651,4 miliona dolara), što čini povećanje od 7,8 odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Uvoz je iznosio 4,3 milijarde dolara (4323,0 miliona dolara), što čini povećanje od 5,7 odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Izraženo u evrima izvezeno je robe u vrednosti od 3,1 milijarde evra (3157,7 miliona evra), što čini povećanje od 9,1 odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Uvoz je iznosio 3,7 milijarde evra (3740,3 miliona evra), što čini povećanje od 7,1 odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Računato u dolarima, desezonirani indeks septembar 2026 / avgust 2026. godine pokazuje rast izvoza za 2,9 odsto i rast uvoza za 1,2 odsto.

Računato u evrima, desezonirani indeks septembar 2026 / avgust 2026. godine pokazuje rast izvoza za 3,4 odsto, i rast uvoza za 0,9 odsto.

Prema Nomenklaturi statistike spoljne trgovine (NSST) za mesec septembar:

Ovo je lista prvih pet proizvoda u izvozu: motorna vozila za prevoz lica, osim autobusa (212 mil. dolara)

setovi provodnika za avione, vozila, brodove (168 mil.dolara)

izvoz rude bakra i koncentrati (163 mil. dolara)

delovi i pribor za motorna vozila (111 mil. dolara)

izvoz rafinisaniog bakra (110 mil. dolara) Lista prvih pet uvoznih proizvoda sirova nafta i ulja od bituminoznih minerala (298 mil. dolara)

lekovi za maloprodaju (125 mil. dolara)

električna energija (98 mil. dolara)

uvoz prirodnog gasa u gasovitom stanju (60 mil. dolara)

delovi i pribor za motorna vozila (54 mil. dolara)