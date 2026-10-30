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Prestanak radnog odnosa ne mora nužno da bude posledica otkaza. Ugovor o radu može da bude okončan sporazumom zaposlenog i poslodavca, istekom ugovora na određeno vreme ili nastupanjem drugih okolnosti koje su predviđene Zakonom o radu.

Postoji nekoliko načina na koje radni odnos može da prestane, a od konkretnog osnova zavise i prava i obaveze zaposlenog i poslodavca.

Otkaz ili sporazumni prestanak radnog odnosa

Radni odnos može da prestane kada zaposleni sam podnese otkaz, kada poslodavac otkaže ugovor ili kada se obe strane saglase da prekinu radni odnos.

U slučaju otkaza koji daje poslodavac, mora da postoji zakonski razlog i da se sprovede propisana procedura. Za sporazumni prestanak neophodna je saglasnost i zaposlenog i poslodavca.

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Pored ovih načina, zakon predviđa i situacije u kojima radni odnos prestaje zbog nastupanja određenih okolnosti, bez klasičnog otkaza.

Pet radnih dana može da promeni status zaposlenog

Jedan od čestih razloga za prestanak radnog odnosa jeste istek ugovora o radu na određeno vreme. Međutim, postoji važno pravilo koje zaposleni i poslodavci treba da imaju u vidu.

Ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana nakon isteka ugovora na određeno vreme, smatra se da je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme.

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Zbog toga je važno da poslodavac vodi računa o datumu isteka ugovora i statusu zaposlenog koji nastavlja da obavlja posao i nakon tog roka.

Šta ako zaposleni napuni 65 godina?

Prema Zakonu o radu, zaposlenom prestaje radni odnos kada navrši 65 godina života i ima najmanje 15 godina staža osiguranja, osim ako se zaposleni i poslodavac drugačije ne dogovore.

To znači da je moguće da zaposleni nastavi da radi i nakon ispunjenja ovih uslova, ukoliko postoji saglasnost obe strane. Ovaj osnov prestanka radnog odnosa ne treba mešati sa uslovima za ostvarivanje prava na penziju.

Radni odnos može da prestane i na zahtev roditelja ili staratelja zaposlenog mlađeg od 18 godina, kao i smrću zaposlenog.

Gubitak radne sposobnosti i druge zakonske okolnosti

Do prestanka radnog odnosa može doći i kada pravnosnažnim rešenjem bude utvrđen gubitak radne sposobnosti zaposlenog.

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Isto važi u slučaju kada je zaposlenom zabranjeno obavljanje određenih poslova, a poslodavac ne može da mu obezbedi drugi odgovarajući posao.

Među okolnostima koje zakon prepoznaje kao osnov za prestanak radnog odnosa nalaze se i izdržavanje kazne zatvora duže od šest meseci, kao i određene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere zbog kojih zaposleni ne može da radi duže od šest meseci.

Radni odnos može da prestane i usled prestanka rada poslodavca, ali i tada moraju da budu ispunjeni zakonom propisani uslovi. Sam ulazak firme u likvidaciju ne znači automatski da zaposlenima prestaje radni odnos.