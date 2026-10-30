Ne morate da dobijete otkaz da biste ostali bez posla: Evo kada radni odnos prestaje po zakonu
- Radni odnos može da prestane otkazom, sporazumom, istekom ugovora na određeno ili drugim zakonskim osnovima, uz obaveznu proceduru i prava obe strane.
- Ako zaposleni radi najmanje pet radnih dana posle isteka ugovora na određeno, smatra se da je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme.
Prestanak radnog odnosa ne mora nužno da bude posledica otkaza. Ugovor o radu može da bude okončan sporazumom zaposlenog i poslodavca, istekom ugovora na određeno vreme ili nastupanjem drugih okolnosti koje su predviđene Zakonom o radu.
Postoji nekoliko načina na koje radni odnos može da prestane, a od konkretnog osnova zavise i prava i obaveze zaposlenog i poslodavca.
Otkaz ili sporazumni prestanak radnog odnosa
Radni odnos može da prestane kada zaposleni sam podnese otkaz, kada poslodavac otkaže ugovor ili kada se obe strane saglase da prekinu radni odnos.
U slučaju otkaza koji daje poslodavac, mora da postoji zakonski razlog i da se sprovede propisana procedura. Za sporazumni prestanak neophodna je saglasnost i zaposlenog i poslodavca.
Pored ovih načina, zakon predviđa i situacije u kojima radni odnos prestaje zbog nastupanja određenih okolnosti, bez klasičnog otkaza.
Pet radnih dana može da promeni status zaposlenog
Jedan od čestih razloga za prestanak radnog odnosa jeste istek ugovora o radu na određeno vreme. Međutim, postoji važno pravilo koje zaposleni i poslodavci treba da imaju u vidu.
Ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana nakon isteka ugovora na određeno vreme, smatra se da je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme.
Zbog toga je važno da poslodavac vodi računa o datumu isteka ugovora i statusu zaposlenog koji nastavlja da obavlja posao i nakon tog roka.
Šta ako zaposleni napuni 65 godina?
Prema Zakonu o radu, zaposlenom prestaje radni odnos kada navrši 65 godina života i ima najmanje 15 godina staža osiguranja, osim ako se zaposleni i poslodavac drugačije ne dogovore.
To znači da je moguće da zaposleni nastavi da radi i nakon ispunjenja ovih uslova, ukoliko postoji saglasnost obe strane. Ovaj osnov prestanka radnog odnosa ne treba mešati sa uslovima za ostvarivanje prava na penziju.
Radni odnos može da prestane i na zahtev roditelja ili staratelja zaposlenog mlađeg od 18 godina, kao i smrću zaposlenog.
Gubitak radne sposobnosti i druge zakonske okolnosti
Do prestanka radnog odnosa može doći i kada pravnosnažnim rešenjem bude utvrđen gubitak radne sposobnosti zaposlenog.
Isto važi u slučaju kada je zaposlenom zabranjeno obavljanje određenih poslova, a poslodavac ne može da mu obezbedi drugi odgovarajući posao.
Među okolnostima koje zakon prepoznaje kao osnov za prestanak radnog odnosa nalaze se i izdržavanje kazne zatvora duže od šest meseci, kao i određene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere zbog kojih zaposleni ne može da radi duže od šest meseci.
Radni odnos može da prestane i usled prestanka rada poslodavca, ali i tada moraju da budu ispunjeni zakonom propisani uslovi. Sam ulazak firme u likvidaciju ne znači automatski da zaposlenima prestaje radni odnos.
Bez obzira na osnov prestanka, poslodavac je dužan da sprovede potrebne administrativne postupke, uključujući odjavu zaposlenog i obračun i isplatu svih pripadajućih primanja.
(Kurir.rs/Blic)