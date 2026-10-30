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Helen je tokom porodiljskog odsustva došla na ideju kako da ostvari dodatnu zaradu. Ono što je u početku počelo kao usputni posao, vremenom je preraslo u ozbiljan izvor prihoda. Ipak, uprkos uspehu, priznaje da joj nije uvek lako da govori o svom poslu, naročito u društvu drugih roditelja.

Preprodaja odeće i nakita putem internet platformi možda nije revolucionarna ideja, ali je za Helen predstavljala prekretnicu. Shvatila je da može da radi od kuće, čak i dok brine o detetu.

- Oduvek sam volela da obilazim prodavnice polovne odeće. Stavljala bih bebu u kolica i tražila najjeftinije komade za koje sam mislila da bih kasnije mogla da ih prodam po nešto višoj ceni - objasnila je.

Od skromne zarade do stabilnog prihoda

Zarada je u početku bila skromna, svega nekoliko funti, ali uzbuđenje zbog prvih prodatih komada podstaklo ju je da nastavi. Kako piše britanski list The Sun, vremenom je proširila ponudu i počela da preprodaje jeftin nakit kupljen preko platforme Temu, ostvarujući skromnu, ali sve veću zaradu.

Posao sa strane postepeno je prerastao u stabilan izvor prihoda, što joj je na kraju omogućilo da se po završetku porodiljskog odsustva ne vrati na prethodno radno mesto.

Uprkos finansijskom uspehu, Helen priznaje da se ponekad suočava sa nerazumevanjem okoline.

- Kada kažem da se bavim preprodajom, često nailazim na čuđenje ili prezir. Neki misle da je to samo hobi, drugi uopšte ne razumeju čime se bavim, a treći reaguju negativno - rekla je.

Pomaže i drugima koji žele da pokrenu isti posao

Danas Helen pomaže i drugima koji žele da započnu sličan posao. Ipak, često radije kaže da je samozaposlena, jer ljudi, kako objašnjava, pogrešno razumeju izraz "trgovac na malo“.

Čini se da njena priča mnogima služi kao inspiracija. Video u kojem je opisala svoj poslovni put prikupio je hiljade pregleda na društvenim mrežama, a javili su joj se i drugi koji se bave preprodajom, deleći svoja iskustva i savete.

Neki od njih ističu da im je lakše da kažu kako prodaju starinsku odeću, jer je ljudima taj posao razumljiviji i izaziva manje negativnih reakcija.

Jedna majka podelila je i svoje iskustvo: