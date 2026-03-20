Danas većina aparata dolazi sa garancijom od dve godine, a ako se nalazi na posebnoj akciji, možda ćete pronaći neki za koji proizvođač daje dodatnu garanciju od tri godine. Nažalost, za mnoge uređaje tu je kraj i nisu retka iskustva ljudi kojima su mašine za pranje veša prestale da rade nekoliko dana nakon isteka garancije. Ipak, postoje neki brendovi u koje potrošači i dalje imaju poverenja, a jedan od njih je Miele, nemački brend koji je već decenijama simbol kvaliteta. Međutim, uz ugledno ime dolazi i visoka cena, pa većina ljudi ne može sebi da priušti tu robnu marku.

Korisnik Low-Analyst473 na Redditu pitao je ljude za njihova iskustva sa ovim brendom.

"Trenutno smo u fazi opremanja nove kuće. Gledamo da ugradimo što kvalitetnije proizvode sa kojima nećemo imati problema. Cena nije presudna pa sam razmatrao Miele uređaje — ploču za kuvanje, rernu, mašinu za pranje veša i sušilicu. Kakva su vaša iskustva? Čuo sam od nekih ljudi da su im odlični, dok drugi kažu da su imali dosta problema sa njihovim proizvodima, iako Miele važi za veoma kvalitetan brend. Koje biste druge uređaje preporučili kao vrhunske po kvalitetu?“

"Odlični su, za jednu klasu bolji od Boscha, ali pazi da ne uzmeš entry-level modele. Ako je novac ipak faktor, pogledaj AEG, premium brend Electroluxa — za taj novac su zaista odlični (po mom mišljenju bolji od Boscha)“, bio je jedan od komentara.

Vlastita garancija

"Miele je odličan brend, ali moj savet je da obratiš pažnju na garanciju. Vrlo često brendovi poput Boscha, AEG-a, Electroluxa, Samsunga i drugih nude 2+3 godine garancije, i to sopstvenu garanciju, a ne preko osiguravajuće kuće. Osim garancije, proveri da li postoji servis u tvom mestu ili gradu, ako nisi iz Zagreba.“

"Serviser mi kaže da je bolje, ako možeš, pronaći polovan Miele nego kupiti novi Samsung, Gorenje i slično.“

"Kriterijum broj 1 kod mene je servisna mreža. Dok sam živeo u Hrvatskoj, zbog toga sam kupovao Končar i Gorenje (dobra servisna mreža). Otkad živim u inostranstvu, menjam mašine za pranje veša u proseku svake dve godine. Uzimam neku od oko 300 evra. Možda se Miele isplati sa cenom mašine od 1.200 evra? Jer meni je ovo četvrta mašina u 7–8 godina. U proseku dve ture pranja dnevno tokom dve godine i nakupi se oko 1.500 pranja. Uvek se nešto pokvarilo. Srećom, finansije mi dozvoljavaju brzu zamenu — dovezu novu, odvezu staru, platim i nema čekanja ni natezanja sa serviserima.“

Bačen novac

"Dati sada 2.000 evra za Miele rernu i da se pokvari za dve godine i nekoliko meseci — to je problem. Bačen novac. Trebalo bi da traje bar pet godina, realno i mnogo duže, ali danas kao da se većina uređaja pravi da izdrži do isteka garancije pa se onda pokvari.“

"Moja mašina za pranje i sušilica imaju 2+3 godine garancije. Standard su dve godine, sve ostalo je dodatak. Russell Hobbs daje dodatnu garanciju ako se registruješ na njihovom sajtu, Remington ima čak do sedam godina za neke uređaje, takođe uz registraciju.“

"Nakon dve godine frustracije sa Končar mašinom za pranje veša kupili smo Miele. Kada bih morao da pronađem neku manu toj mašini, ne bih mogao. Od tada kupujemo Miele i Bosch kada imamo novca. Trenutno imamo Bosch indukciju, rernu i aspirator, a Miele mašinu za veš, sušilicu i usisivač. Mašini za veš ne mogu naći zamerku, dok su ostali Miele uređaji ‘samo’ dobri. Slično je i sa Boschom — indukcija je odlična, dok su aspirator i rerna solidni. Ništa nije loše, ali kod nekih high-end uređaja očekuješ ‘wow efekat’, dok se kod drugih pitaš da li bi isto dobio za manje novca.“

"Nemam nijednu zamerku“

"Moje iskustvo je ograničeno, ali stan koji sam iznajmljivao imao je kuhinju opremljenu Miele aparatima starim 17 godina. U stanu sam bio skoro šest godina i uređaji su bili odlični (imali su 23 godine kada sam odlazio). Jedino što mi je smetalo bila je staklokeramička ploča umesto indukcije ili plina, ali to je do tehnologije, ne do Mielea. Na osnovu tog iskustva kupio sam Miele usisivač (C3 ili slično), imam ga od 2020. i radi kao prvog dana. Ipak, kada sam uređivao sopstveni stan, nisam mogao da opravdam cenu kompletne Miele opreme pa sam radije ulagao u druge stvari.“

"Stan nam je star tri godine i imamo osam Bosch uređaja — nemam nijednu zamerku. Moji imaju Miele sušilicu i mašinu za veš i lično ne vidim razliku u odnosu na Bosch seriju 8. I, kao što je neko rekao, gledaj garanciju. Miele ima dve godine, a Bosch pet. Meni je to bila važna stavka.“

"Mislim da se ne isplati. Gorenje ili Electrolux trajaće najmanje 15–20 godina. Ako već trošiš novac, uloži u podno grejanje na toplotnu pumpu, a ne u preskupe kuhinjske uređaje.“

Neff rerna je dobar izbor

"Ne troši novac na stvari koje se lako menjaju. Napravio sam četiri stana i nikada nisam morao da menjam ploču, mašinu za veš ili slično. Najstarija ploča je Gorenje, stara 20 godina i radi kao nova. Ako već trošiš, kupi kvalitetan parket, pločice, stolariju, toplotnu pumpu i slično.“

"Moji su imali Miele indukcionu ploču više od 15 godina, zatim su kupili novu i radi već 5–6 godina bez problema. Miele usisivač koristio sam i za zahtevno čišćenje i još uvek radi bez problema.“

"Sve zavisi. Neke stvari su dobre i kod AEG-a (indukcija, frižider), Neff rerna je takođe dobar izbor. Bosch mašina za sudove serije 6 je sasvim dobra. Imam Miele mašinu staru 15 godina bez ikakvih problema.“

"Imali smo Miele mašinu kupljenu 2001. Pokvarila se pre šest meseci jer je voda došla do elektronike. Inače nikada nije bilo problema.“

"Tetka dugo koristi njihove proizvode i kaže da su izgubili na kvalitetu, osim mašina za sudove. Serviser joj je rekao slično — da se ostali uređaji danas češće kvare nego ranije.“

"Došla sa stanom, radi bez problema“

"Ne znam, ali jednom smo prevozili Miele mašinu staru više od 20 godina i još se koristi. I drugi uređaji mogu trajati veoma dugo.“

"Imamo Miele mašinu koja je došla sa stanom i radi već oko deset godina bez problema.“

"Ako kupuješ osnovne modele, nema velike razlike u odnosu na jeftinije brendove. Ako uzimaš vrhunske modele, isplati se — kvalitet je zaista visok.“

"Imao sam Miele deset godina u inostranstvu bez problema. U Hrvatskoj su počeli problemi sa mašinom nakon pet godina, a servis me razočarao. Odlična iskustva imam sa ASKO i premium Electrolux linijama.“

Problemi sa indukcijom

"Miele, ali oni proizvedeni u Nemačkoj. Sušilica mi radi gotovo 20 godina bez problema.“

"Odlični aparati, moji traju više od deset godina. Mana je viša cena. Danas se govori da je Bosch slabiji nego ranije, a dobra alternativa je AEG.“

"Imamo više Miele uređaja i svime smo zadovoljni. Jedine probleme imamo sa indukcijom, ali to nije do brenda. Ponovo bismo uzeli Miele.“

"Miele je odličan za mašine za veš, sudomašine i sušilice, kao i za indukcione ploče. Za frižidere i aspiratore postoje i bolji brendovi.“