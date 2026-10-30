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Promena vlasti otvara i pitanje koje je za najstarije građane od posebnog značaja - šta će se promeniti u njihovom svakodnevnom životu? Da li penzioneri očekuju veće penzije, sigurniju zdravstvenu zaštitu i bolji životni standard ili pre svega žele garanciju da će moći dostojanstveno da žive od svojih primanja?

O tome šta penzioneri očekuju od nove vlasti za emisiju "Puls Srbije" govorila je Snežana Nena Šantić, ekonomista.

- Teško je danas biti na terenu u Srbiji i reći šta nas očekuje, jer je sve vreme prisutno ono što smo očekivali i do sada. Mi tražimo dostojanstvenu starost. Penzije nisu zavidne, da ne kažem da su u određenim kategorijama veoma male. Prema tome, naši zahtevi ostaju isti. Malo je sada bio turbulentan period jer smo bili zasipani raznoraznim informacijama, od onih iz medija do zastrašivanja da ćemo, ako ne budemo glasali za sadašnju opciju, ostati bez penzije.

Nemojte da se brinete, penzioneri, u ponedeljak počinje isplata penzija, tako da se za vas ništa neće promeniti u tom smislu. Ali ono što sve vreme tražimo jeste da se država napokon okrene nama i da nas vrati u centar zbivanja. To, međutim, nije ideja od juče, već je nešto za šta se borimo godinama - rekla je Šantić.

Snežana Nena Šantić Foto: Kurir Televizija

"Penzionerima su potrebne veće penzije"

Kako je navela, penzionerima osim redovnog usklađivanja penzija, treba obezbediti dodatnu socijalnu podršku, gerontodomaćice i više razumevanja za usamljenost i teškoće sa kojima se suočavaju u starosti.

- Nije dovoljno samo da nam usklađuju penzije u skladu sa zakonom. Molim vas, vama niko ne udеljuje penziju niti vam ju je neko "dao". Vi ste je zaradili, a penzije se redovno usklađuju, za sada jednom godišnje, u skladu sa zakonom. Dakle, penzije ćete i dalje dobijati. Ono što nam je zaista potrebno jeste druga vrsta socijalne pomoći. Potrebne su nam gerontodomaćice jer smo stari, ne možemo mnogo toga sami i vrlo često živimo sami.

Čak i kada ne živimo sami, bolest nas dovede u situaciju da ne možemo mnogo toga da uradimo bez pomoći. Drugo, vi mladi prebrzo živite. Ujutru odete na posao, borite se za opstanak i mi to razumemo. Imate malu ili veću decu, potpuno je nevažno. Međutim, čak i kada živimo u zajednici, često smo veoma usamljeni jer vi nemate vremena da nas saslušate, a ni mi više nemamo mnogo zajedničkih tema. To moram da kažem - istakla je ona.

Šantić je istakla da se penzioneri zalažu za veće penzije, češće usklađivanje sa rastom plata i troškova života, kao i za promenu postojećeg sistema i unapređenje socijalne politike.

- Mi imamo neku svoju prošlost, vreme kada smo gradili državu i stvarali porodice, i imali smo drugačiju viziju života. Vi danas živite potpuno drugačije. Zato očekujemo da nastavimo svoju borbu, a ne samo da očekujemo već se zaista borimo. Dakle, tražimo veće penzije. U ovom trenutku, ako odlučite da odete u penziju, prema važećem zakonu, koji mora da se promeni, penzija iznosi u proseku 46 odsto zarade ostvarene tokom ukupnog radnog staža.

Sigurno je da će se razlika osetiti. Prema ranijem zakonu, penzije su se usklađivale svaki put kada bi pao životni standard i kada bi porasle plate. Onda je odjednom uvedena takozvana švajcarska formula, pa se ljudi, kada čuju taj naziv, ponašaju kao da su i švajcarske penzije zbog toga velike. Ne, to su dve potpuno različite stvari. Nama je potrebno upravo to da se penzije češće usklađuju, u skladu sa rastom plata i troškova života. Tako je ranije bilo. Sada se vraća stari sistem, koji je prethodna vlast potpuno promenila. To je jedna strana problema, a druga je potreba za drugačijom socijalnom politikom - za Kurir televiziju, objasnila je Šantić.

02:16 ŠTA PENZIONERI OČEKUJU OD NOVE VLASTI? Ekonomista za Kurir televiziju otkrila šta im je važnije od samog povećanja primanja: "Tražimo dostojanstvenu starost" Izvor: Kurir televizija

"Nema razloga za panikom"

Kandidat Studentske liste Dejan Šoškić izjavio je pre dva dana da će biti redovna isplata plata i penzija i u periodu dok se ne formira nova vlada Srbije.

"Naravno da će biti isplaćivane plate i penzije, nema razloga ni za kakvom panikom. Državne institucije treba da postupaju u skladu sa svojim nadležnostima. Kad prestane rastakanje države kroz koruptivne poslove Srbiji će biti sve bolje", rekao je Šoškić.

Istakao je da je u narednom periodu potrebno da domaće finansijske institucije budu dodatno nadzirane, kako bi svi poslovi bili obavljani u skladu sa zakonima i propisima.

Šoškić je kazao da je posle pobede Studentske liste na prevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji, održanim 25. oktobra, porasla cena državnih obveznica na međunarodnom finansijskom tržištu.

"Promena vlasti u Srbiji je ulila poverenje međunarodnim investitorima, što će doprineti spuštanju kamatne stope na buduća zaduživanja Srbije", rekao je on. Najavio je kontrolu važnih ugovora i istakao da se neće dovoditi u pitanje preuzete državne obaveze, ali će se štititi interes poreskih obveznika.

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Kurir.rs